Миф или реальность? В Боливии засняли животное, в существование которого мало кто верил

Симпатичную, но очень редкую амазонскую ласку (Neogale africana) до этого наблюдали в мире всего лишь несколько десятков раз.

Производитель кофе из Боливии поймал на камеру редчайшего представителя семейства куньих. Эйнер Эухенио Киспе заметил удивительное животное, когда оно высунуло свою тёмную головку из норы рядом с источником на территории его фермы в селе Теопонте, департаменте Ла-Пас.

Мужчина тут же взялся за камеру. Позже он отправил видеозапись биологам в рамках программы мониторинга окружающей среды гражданами.

«Я не был уверен, что это за животное, но я знал, что оно не распространено», — рассказал фермер.

Реклама

По словам Киспе, он был рад узнать, что его наблюдение оказалось таким ценным - до этого амазонскую ласку встречали всего лишь 23 раза, но ранее на камеру она никогда не попадала. По словам доктора Нурии Бернал из Техасского технологического университета, эту хищницу уже стали считать «почти мифической». Этот вид семейства куньих встречается в бассейне Амазонки, но наблюдение в этой местности Боливии стало самым южным из когда-либо зарегистрированных. Более того, Амазонскую ласку никогда не встречали так высоко - на высоте 1400 метров над уровнем моря.

Счастливые учёные говорят, что они и раньше пили кофе фирмы этого производителя в Боливии - а теперь будут делать это с ещё большим удовольствием.