Милых поссумов внезапно застали за поеданием кенгуру

Они оказались активными падальщиками.

О ком вы думаете при слове «падальщик»? Наверняка о гиенах да стервятниках. И вряд ли на ум вам приходит очаровательный щеткохвост (лисий кузу) из Австралии. Вот и для биологов их пищевые привычки стали сюрпризом.

«Падальщики играют важную роль в качестве очистителей экосистемы, помогая уничтожать туши мертвых животных. Поэтому мы хотели узнать, какие именно падальщики и как кормятся в Национальном парке Косцюшко на юго-востоке Нового Южного Уэльса», – пишут исследователи. Особенно биологов интересовали привычки падальщиков в зависимости от сезона. Зимой Австралийские Альпы покрыты снегом. Но к следующему лету тот же ландшафт может значительно поменяться – прогреться и даже оказаться во власти сильных лесных пожаров.

В итоге ученые обнаружили, что от сезона к сезону туши мёртвых животных привлекали разных некрофагов. Самыми активными падальщиками оказались лисовидные поссумы (Trichosurus vulpecula), которые пировали на падали зимой, и вороны, которые питались тушами весной. И если вороны не удивили исследователей, то очаровательные пушистые сумчатые из семейства кускусовых стали для них неожиданностью. Считалось, что в основном эти поссумы питаются листьями, фруктами и ягодами.

Каждый сезон авторы исследования оставляли 15 свежих туш гигантских кенгуру (Macropus giganteus) по всему австралийскому парку. Всего за год они разместили там 60 туш.

Каждый мертвый кенгуру находился под наблюдением фотоловушек в течение 60 дней. На 745 599 фотографиях с камер и многочисленных видеозаписях исследователи зафиксировали всех трупоедов, которые наведывались подкрепиться падалью. Среди них оказались пятнистохвостые куницы (Dasyurus maculatus), дикие кошки, динго (Canis lupus dingo), пестрохвостые вороны (Strepera graculina), клинохвостые орлы (Aquila audax), лисовидные поссумы (Trichosurus vulpecula), лисицы (Vulpes vulpes) и кабаны (Sus scrofa).

Но 88 % падальщиков составляли опоссумы и вороны.

Падальщики, замеченные камерами в Австралийских Альпах Фото: University of Sydney

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«Мы думали, что летом жара сделает запах туш более резким, и поэтому их будет легче найти. Мы ошибались – падальщики довольно быстро настигали своих жертв и в другое время года. А зимой посещаемость туш достигала своего пика», – пишут исследователи.

Ученые связывают это с тем, что летом туши быстро оккупировались падальщиками-насекомыми, поэтому у позвоночных было меньше времени, чтобы найти свежие туши. Кроме того, зимой активность таких падальщиков повышалась, потому что они были ограничены в источниках пищи (летом их предостаточно).

Лисий кузу – очаровательный зверь. Тем сложнее поверить, что под покровом ночи он обгладывает хладные трупы кенгуру. Фото: Arthur Chapman / Flickr

Из всех зарегистрированных случаев питания падалью воронами 67% приходилось на весну. Это говорит о том, что вороны в значительной степени полагаются на падаль, чтобы дополнить свой рацион и рацион своих птенцов во время сезона размножения.