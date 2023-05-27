«Мини-кенгуру» вернулись в Южную Австралию спустя 100 лет

Ученые считают, что они могут изменить местный ландшафт.

Очаровательные сумчатые, похожие на «мини-кенгуру», возвращаются в южную Австралию – после их исчезновения из этого региона прошло более чем на 100 лет.

Кистехвостые беттонги (Bettongia penicillata), также известные как ялгири на языке местного народа нарунгга, – это энергичные существа, которые когда-то населяли большую часть Австралии.

За последние два столетия их численность сократилась из-за лис и диких кошек, а также из-за потери среды обитания. Сейчас лишь несколько тысяч выживают в некоторых регионах Западной Австралии, в заповедниках и на островах. Но недавно мини-сумчатые вернулись на юг благодаря защитникам природы.

«Они похожи на уменьшенных кенгуру. У них мощные ноги и они носят своих детенышей в сумке, как кенгуру, но при этом весят всего полтора килограмма», – Дерек Сандоу, эколог из Северного и Йоркского ландшафтного совета в Южной Австралии.

Реклама

Сандоу – часть группы исследователей дикой природы, которая с августа 2021 года пометила и повторно завезла 120 кистехвостых беттонгов на полуостров Йорк, недалеко от Аделаиды, в надежде, что популяция восстановится. Животные были перемещены с близлежащего острова Ведж и из региона Аппер-Уоррен в Западной Австралии. Для того, чтобы стимулировать рост популяции было построено ограждение для защиты беттонгов от хищников.

Мероприятие уже можно назвать успешным. Недавний мониторинг показал, что 40% отловленных в Южной Австралии беттонгов не были помеченными, а это означает, что они родились уже после момента реинтродукции.

Исследователи наблюдают за реинтродуцированным беттонгом Фото: WWF Australia

Кистехвостые беттонги размножаются постоянно, и самки могут рожать трех детенышей каждый год, каждый из которых проводит в сумке до 98 дней. По словам Сандоу, если их популяция сможет восстановиться, эти крошечные сумчатые могут значительно изменить местный ландшафт.

«Небольшое количество беттонгов может перемещать тонны почвы в год, потому что они копают землю и создают небольшие микросреды для инфильтрации воды. Эти животные держатся подальше от зеленых растений, предпочитая грибы, луковицы, семена, насекомых и смолу», – сказал Сандоу.