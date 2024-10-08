Миссисипский панцирник: огромная рыба, которую можно принять за аллигатора

В реках США и Мексики нередко можно встретить необычную рыбу, которая почти не эволюционировала за свои 100 миллионов лет пребывания на Земле.

Миссисипский панцирник, также известный как аллигаторовая щука (Atractosteus spatula), славится своей прочной броней и двумя рядами острых зубов, которые позволяют ему вгрызаться не только в более мелких рыб, но также в крабов, птиц, черепах и некоторых млекопитающих.

Аллигаторовая щука – одна из самых крупных пресноводных рыб. В среднем взрослые особи достигают около 1,8-2 метров в длину и весят примерно 45 килограммов. Однако в 2011 году американский рыбак из штата Миссисипи случайно поймал в свои сети гигантского панцирника размером около 2,5 метров в длину, который весил 148 килограммов и по оценкам был как минимум 50 лет от роду.

Миссисипский панцирник пойманный в реке Эскамбия, США Фото: FWC Fish and Wildlife Research Institute / Flickr

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Подобных гигантов встречают нечасто, хотя ходят легенды, что панцирник может вырасти и до 3 метров. Всё дело в том, что эта рыба является быстрорастущей и вытягивается в длину в течение всей своей жизни (которая, по словам экологов, может длиться 100 лет!).

Миссисипский панцирник распространен в водоёмах Мексики и США (например, в Миссисипи), его можно встретить и в солёных, и в стоячих водах типа водохранилищ и прибрежных заливов, где его часто путают с настоящими аллигаторами благодаря жесткой ромбовидной чешуе коричневых и оливковых оттенков.

Миссисипский панцирник (Atractosteus spatula) Фото: Joel Abroad / Flickr

Можно сказать, что миссисипский панцирник поистине является «живым ископаемым» и «доисторическим монстром», который существовал уже 100 миллионов лет назад во время мелового периода и сожительствовал с динозаврами. Именно уникальная чешуя из сверхтвердой эмали под названием ганоин позволяла им выстоять любые нападения хищных рептилий того времени и помогает спасаться от аллигаторов по сей день.

За все эти миллионы лет вид практически не претерпел изменений – у аллигаторовых щук настолько медленные темпы эволюции, что даже спустя 100 миллионов лет, которые разделили миссисипского панцирника с длиннорылым панцирником (Lepisosteus osseus), эти двое всё ещё могут дать жизнеспособное потомство. Для животного царства это нонсенс — ровно столько же времени разделяют вомбатов и людей, и уж у нас с вомбатами потомства точно не получится!