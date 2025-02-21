Мистическая «черная дыра» в центре Тихого океана: что это такое?

Пугающее пятно оказалось всего лишь островом.

В 2021 году любители изучать спутниковые снимки Google Maps наткнулись на странный объект посреди Тихого океана, который напоминал чёрную дыру.

Некоторые предположили, что они обнаружили сверхсекретную военную базу или внеземной объект. Тогда снимок вызвал много споров и конспирологических теорий. А ведь автор публикации изначально отметил, что перед нами – всего навсего коралловый остров.

Тёмное пятно на снимке является атоллом «Восток». Этот необитаемый участок суши входит в состав архипелага Лайн Республики Кирибати. Расположенный в южной части Тихого океана в 6 000 километров от Австралии, небольшой остров покрыт густыми зарослями пизонии. Именно эти вечнозеленые растения и создают эффект «чёрного пятна». Темно-зелёные деревья растут настолько близко друг другу и пропускают вглубь зарослей так мало света, что с низкой околоземной орбиты остров выглядит практически чёрным.

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Остров был открыт экспедицией Ф. Ф. Беллинсгаузена в 1820 году. Кусок суши размером всего в 0,25 км² остаётся необитаемым, в первую очередь из-за отсутствия качественных источников пресной вод. Тем не менее, Восток является домом для множества птиц – фрегатов и крачек. Часто многие из них погибают, запутавшись в плотных зарослях пизонии. Так что, в своём роде, остров действительно может наводить страх – но только на пернатых.