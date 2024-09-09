Могут ли кошки видеть сны?

Наблюдение за гориллами показало – есть большая вероятность, что наши дальние родственники из семейства гоминид тоже видят сны. Но что насчет других млекопитающих? Во многом у нас пока есть только догадки.

В течение ночи человек обычно проходит через несколько повторяющихся циклов сна: глубокую, «медленную» стадию, когда умственная активность минимальна, и более быструю, во время которой наш мозг бодрствует и активно обрабатывает информацию, зачастую создавая красочные сны.

Однако быстрая стадия сна присутствует не только у людей, а вообще у всех млекопитающих и даже у многих других видов животных. Зная об этом факте, некоторые исследователи уже давно предполагают, что животные тоже могут видеть сны.

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Например, исследование французского физиолога Мишеля Жуве, которое упоминает TechInsider, показало, что кошки, скорее всего, во время сна грезят об охоте. Методом проб и ошибок учёный научился «взламывать» стволовой отдел мозга хвостатых, разрушая блокировку, которая ограничивала движения мышц животных во время фазы быстрого сна.

В результате кошки начинали словно «просыпаться» во время своих сновидений – при этом они не замечали того, что действительно происходило рядом с ними, но вели себя в соответствии с теми картинками, которые всплывали в их мозгу. Пушистые охотники начинали набрасываться на добычу, драться, сидеть в засаде, шипеть или, наоборот, поджимать уши и пятится — в целом вели себя так словно готовились к нападению или к обороне.

Считается, что именно этот эксперимент доказал, что кошки также как и люди видят сны — но зачастую их видения менее приятные, чем нам бы хотелось.

Сомнологи полагают, что определенная последовательность медленного и быстрого сна оптимизирует наше физическое и умственное восстановление.