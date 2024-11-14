Молодой и отчаянный: императорский пингвин сумел доплыть до Австралии

Упорного пловца заметили вблизи города Денмарк в Западной Австралии. Пингвин проплыл более 3400 километров.

Посетители Оушен-Бич на южном побережье Австралии были шокированы, когда заметили в воде крупную морскую птицу, которая впоследствии оказалась не абы кем, а самим императорским пингвином.

По словам очевидцев, пингвин нисколько не смутился от нарастающего внимания и невозмутимо поковылял к людям – словно это не он только что проделал путь в несколько тысяч километров от Антарктиды.

Императорские пингвины являются самыми крупными из представителей своего семейства: взрослые самцы могут достигать 1,4 метров в высоту. Они гнездятся южнее остальных видов и проводят большую часть времени в антарктических водах, а живут и размножаются прямо на антарктическом льду.

Прибывший в Австралию императорский пингвин Гас

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Ранее императорские пингвины так далеко на севере замечены не были. Специалисты предположили, что возраст Гаса – так назвали путешественника из Антарктиды — не больше года. Первые 3-5 лет своей жизни эти птицы обычно проводят в море, а после возвращаются в колонию для продолжения потомства.

Возможно, Гас стал первым представителем своего вида, кто совершил настолько дальнее путешествие на север. Исследователи дикой природы предполагают, что в этом ему могло помочь течение, которое повернуло севернее обычного в сторону Австралии. Пингвин преодолел почти 3500 километров!

В результате пловца отправили к опекунам – он сильно истощен, и неизвестно, останется ли Гас в Австралии или вернётся назад в Антарктиду. Сейчас ему нужно набрать вес и восстановиться, а уже потом решить, сможет ли он стать полноценным «мигрантом».

Водятся ли в Австралии пингвины? Да, но постоянно на материке обитает лишь один вид пингвинов – малые пингвины (Eudyptula minor). Это самый маленький вид из ныне существующих пингвинов. Они живут колониями на побережье Южной Австралии и Новой Зеландии.