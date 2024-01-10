Морская рыба впервые вымерла по нашей вине

С пресноводными рыбами такое уже случалось.

Яванский скат (Urolophus javanicus) оказался первой морской рыбой, которую Международный союз охраны природы (МПОП) официально признал вымершей из-за деятельности человека.

Впрочем, вид до самого конца оставался загадкой для ученых: они знали о яванских скатах по одному-единственному экземпляру, который удалось отыскать на рыбном рынке Джакарты в далёком 1862 году. Несмотря на обширный мониторинг и усилия исследователей, с тех пор не было обнаружено ни намека на существование этого вида.

«Интенсивный и, как правило, нерегулируемый рыбный промысел, вероятно, стал основной причиной, приводящей к истощению популяции яванского ската, при этом улов прибрежной рыбы в Яванском море сокращались уже к 1870-м. Северное побережье Явы, особенно Джакартский залив, где, как известно, обитал этот вид, также сильно индустриализировано, что привело к обширной и долгосрочной потере и деградации среды обитания. Это влияние было достаточно серьезным, чтобы, к сожалению, привести к исчезновению этого вида», – Джулия Констанс, биолог из Университета Чарльза Дарвина.

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В Красную книгу включены не менее 120 видов морских рыб, находящихся сейчас под угрозой исчезновения. И причиной сокращения их популяций также является деятельность человека, в том числе загрязнение воды.

От берегов малонаселенных рек Австралии до берегов больших озер США и пляжей Таиланда – случаи массовой гибели рыбы учащаются по всему миру. В этом виноваты и естественные факторы – например, экстремальные погодные явления – но эксперты отмечают, что деятельность человека вносит в вымирание водных обитателей критический вклад: мы отнимаем у них воду, загрязняем реки и океаны химикатами и являемся виновниками того, что эти самые экстремальные погодные явления случаются чаще и набирают силу.