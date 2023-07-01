Морские львы покусали отдыхающих на пляже из-за отравления водорослями

Пострадало несколько человек.

В штате Калифорния (США) морские львы покусали отдыхающих на пляже в разных районах. Выяснилось, что животные отравились токсичными водорослями. Травмы получили как минимум два человека – один инцидент произошел в округе Ориндж, еще пять случилось в Санта-Барбаре и Вентуре.

От укусов морских львов, среди прочего, пострадали серфингист, дайвер и двое отдыхающих. Эксперты отметили, что в это время в воде отмечалась высокая концентрация домоевой кислоты. Этот нейротоксин вырабатывают морские водоросли Pseudo-nitzschia.

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В настоящее время в штате Калифорния фиксируется одно из крупнейших в истории цветений водоросли Pseudo-nitzschia. Водоросли выделяют домоевую кислоту, а ими, в свою очередь, питается рыба. Когда морские животные едят рыбу с нейротоксином у них нарушается работа мозга.

Специалисты советуют посетителям калифорнийских пляжей сохранять бдительность и не приближаться к морским львам и другим морским млекопитающим ближе, чем на 15 метров. Собак также рекомендуют держать на поводках и на дистанции.



Ранее сообщалось, что в Кейптауне (ЮАР) участились случаи конфликтов между морскими котиками (ушастыми тюленями) и людьми. Эксперты предположили, что причиной этих инцидентов стала все та же домоевая кислота из водорослей, которая накопилась в мелких рыбах и кальмарах — это основная пища тюленей.