Морские птицы могут слышать свой маршрут через океан. Все дело в инфразвуке

Ученые нашли новые доказательства того, что мигрирующие морские птицы воспринимают инфразвук.

Некоторые животные могут преодолевать удивительные расстояния в поисках пищи. Так, северные олени и волки проходят очень длинные дистанции по суше, а морские птицы не имеют себе равных в дальности путешествий по воздуху. Например, полярные крачки (Sterna paradisaea) летают из Арктики в Антарктиду и обратно в рамках своей ежегодной миграции. А странствующие альбатросы (Diomedea exulans) за свою жизнь преодолевают расстояние, которое сопоставимо с путешествием на Луну и обратно целых пять раз!

Ученые давно пытаются понять, как эти птицы составляют траектории своего полета. Считается, что они используют свое зрение или обоняние, чтобы оценить условия вокруг. Но дело не только в оценке ситуации в моменте – странствующие альбатросы могут преодолевать более 10 000 км за один «рейс» в поисках пищи, и мы мало что знаем о том, как эти птицы воспринимают природные сигналы на дальних дистанциях, чтобы решить, куда лететь.

Недавнее исследование, проведенное командой ученых из Ливерпульского университета, впервые дает представление о том, как птицы вроде странствующих альбатросов могут использовать звук, чтобы определить, что их ждет впереди.

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В новом исследовании команда изучила, как альбатросы реагируют на инфразвук – низкочастотный тип звука, который может распространяться на тысячи километров. Люди его слышать не могут, но некоторые животные вполне способны воспринимать инфразвук.

Крупным морским птицам (странствующий альбатрос с размахом крыльев 3,5 метра к ним определенно относится) очень важно уметь эффективно искать пищу. Эти пернатые особенно полагаются на ветер во время полета (в отличие от каких-нибудь тупиков, которые просто часто машут крыльями – до 400 раз в минуту).

Известно, что области высокой волновой активности могут быть связаны с апвеллингами – когда глубинные воды океана поднимаются к поверхности, а вместе с ней выносит и рыбу. Инфразвук может передать информацию о том, где находятся эти районы, и сообщить птицам о хороших участках для кормления.

Высокая волновая активность тоже свидетельствует о сильном ветре. И ученые полагают, что парящие на потоках ветра альбатросы могут издалека улавливать инфразвук и получать сигналы о том, куда лучше всего полететь для сытного кормления.

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Для построения маршрута полета и поиска пути обратно в гнездовые колонии морские птицы часто ориентируются на береговую линию. А когда волны разбиваются о побережье, тоже генерируется инфразвук. Таким образом, инфразвук может подсказать птицам местоположение статических объектов, таких как береговые линии.

Если морские птицы реагируют на инфразвук, они должны уметь его воспринимать, распознавать и понимать, откуда он исходит. Лабораторные исследования обнаружили доказательства того, что некоторые птицы могут слышать инфразвук, но испытаний на морских птицах до сих пор не проводилось. И вряд ли это возможно: ученые не представляют способа поместить странствующего альбатроса в достаточно просторную лабораторию и создать громадную звуковую камеру для проведения эксперимента. Но, возможно, ученые сосредоточат исследования на других видах морских птиц, которые могут содержаться в неволе.