Морские слоны спят в море всего 2 часа в сутки

Они ныряют на сотни метров под поверхность океана, чтобы вздремнуть, не беспокоясь об акулах или косатках.

Исследователи выяснили, что во время длительных выходов в море северные морские слоны (Mirounga angustirostris) спят менее 20 минут за раз и не больше двух часов в сутки. Такие цифры делают их (наряду с африканскими слонами) лидерами среди млекопитающих с наименьшим измеренным количеством сна.

На суше северные морские слоны могут спать больше 10 часов, но большую часть года они проводят в Тихом океане. Во время этих путешествий животные круглосуточно добывают рыбу, кальмаров и другую пищу, чтобы поддерживать жизнь своих массивных тел. Поскольку северные морские слоны наиболее уязвимы для акул и косаток близ поверхности, они поднимаются на воздух всего на пару минут между 10- и 30-минутными глубокими погружениями.

«Люди знали, что эти тюлени ныряют почти все время, когда находятся в океане, но не было известно, спят ли они и как», – Нильс Ратенборг, нейробиолог из Института биологического интеллекта Макса Планка в немецком Зеевизене, который не участвовал в исследовании.

Чтобы выяснить, спят ли тюлени во время погружения, экофизиолог из Калифорнийского университета в Сан-Диего Джессика Кендалл-Бар и ее коллеги разработали для животных водонепроницаемую ЭЭГ. Используя датчики, команда отслеживала мозговые волны, частоту сердечных сокращений и движение 13 молодых самок морских слонов, в том числе пятерых в лаборатории и шестерых в прибрежном государственном парке Аньо-Нуэво к северу от Санта-Крус, Калифорния. ЭЭГ данные, записанные во время сна животных, показали, как выглядели их мозговые волны во время сна.

Команда Кендалл-Бар также взяла двух морских слонов из Аньо-Нуэво и выпустила их на другом пляже примерно в 60 километрах к югу. Чтобы добраться домой, они должны были пересечь глубокий каньон Монтерей – место, которое кишит хищниками. Сопоставление показаний ЭЭГ морских львов с их ныряющими движениями в этом путешествии показало, как северные морские слоны спят в дальних плаваниях.

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По словам Кендалл-Бар, животные сначала плывут на глубину от 60 до 100 метров под поверхностью, а затем расслабляются и начинают скользить. Погружаясь в медленный сон, животные сохраняют вертикальное положение в течение нескольких минут. Но когда наступает быстрый сон, наступает и сонный паралич. Животные переворачиваются вверх ногами и дрейфуют к морскому дну.

Во время этого сна морские львы могут погружаться на сотни метров в глубину – намного ниже того места, где обычно рыщут хищники. Когда тюлени просыпаются после 5-10 минут сна, они всплывают на поверхность. Вся процедура занимает всего около 20 минут.

«Хотя они могут спать во время плавания, они спят менее часа в день в течение недели, а вернувшись на землю, спят более 12 часов в день», – Нильс Ратенборг.

Любопытно, что режим сна северных морских слонов сильно отличается от режима сна других морских млекопитающих.

«Многие из них спят одновременно только половиной своего мозга. Это полусонное состояние позволяет дельфинам, морским котикам и морским львам практиковать постоянную бдительность, буквально спя с одним открытым глазом», – говорит Кендалл-Бар.