Морской лев напал на акулу у берегов Калифорнии: видео

Момент, когда добыча становится хищником.

Жительница Калифорнии Лорианна Хеспе запечатлела на камеру момент, когда крупный морской лев (Otariinae) напала на синюю акулу (Prionace glauca) в заливе Монтерей. В коротком ролике показано, как морской лев выбрасывает акулу из воды и отрывает ей часть челюсти, прежде чем проглотить.

Хотя видеоролики с подобными нападениями довольно редки, эксперты говорят, что акулы определенно входят в меню морских львов. Но в данном случае ластоногое выбрало в качестве жертвы довольно крупную акулу, хотя они обычно нападают на значительно более мелких особей.

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По словам морских ученых, прибрежная популяция морских львов в Калифорнии чаще всего поедает мелких стайных рыб, таких как сардины. Также в их меню входят лосось, скаты и палтусы. Намного большую опасность для акул представляют собой не морские львы, а браконьеры, которые занимаются добычей акульих плавников. При этом, браконьеры оставляют себе только плавники, выкидывая туши акул обратно в море.

Из-за браконьерства популяция синих акул во всем мире значительно сократилась. Эти животные занесены в «Красный список» Международного союза охраны природы как «уязвимый вид».

«Синие акулы – обычное явление для этих вод. Но это один из видов, который сильно истощился в результате ловли», – Дэйв Бейдер, директор по операциям и образованию Центра по уходу за морскими млекопитающими в Сан-Педро.

По словам Бейдера, когда морские львы нападают на акул, они стремятся вытащить их на поверхность, потому что на открытом воздухе им легче оторвать кусок тела рыбы. Он добавил, что был удивлен тому, что в данном случае акула не сумела уплыть.

«Они могут плавать быстрее и нырять глубже, потенциально, чем этот морской лев. Так что тот факт, что морской лев поймал ее, очень интересен», – сказал Бейдер.