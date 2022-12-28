Московский зоопарк принимает ёлки для своих обитателей

В столичном зоопарке стартовала традиционная акция по сбору ёлок, сосен и пихт. Хвойные деревья украсят вольеры зверей, станут для них новой игрушкой или полезным лакомством. Но сдать туда свою новогоднюю ёлочку вы не сможете.

Играть с пушистыми деревьями любят практически все обитатели Московского зоопарка: панды Жуи и Диндин, крупные кошки и маленькие обитатели Фауны России.

Полакомиться еловыми ветками не против винторогие козлы, голубые бараны, азиатские слоны, альпаки и другие. Для них ёлки становятся пищевым обогащением среды обитания.

Хвоя богата витамином C, каротином и полезными аминокислотами. Поэтому ели и сосны становятся полезным «десертом» для многих животных – как в природе, так и в зоопарках.

Некоторые жители Зоопарка любят использовать стволы деревьев как когтеточки. Скребут ароматную кору восточноевропейские рыси, пума, тигр, дальневосточный леопард и более мелкие кошки – камышовый кот, степной кот и дальневосточная лесная кошка.

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Важно! В зоопарке принимают только нераспроданные ёлки от компаний, не от частных лиц. И тем более не те деревья, которые стояли у вас дома на новогодних праздниках.

Передать елку или сосну в дар могут только компании. От частных лиц деревья, к сожалению, не принимаются.

Елки, которые вы украшали дома, могут быть опасны для животных. На их ветках нередко остаются фрагменты пластиковых или стеклянных украшений, мишуры, гирлянд, искусственного снега. Кроме того, деревья, которые долго простояли в помещении, теряют свой аромат и становятся не очень интересными для животных.

Зоопарк принимает нераспроданные новогодние деревья еще с 2012 года. Подобная практика есть во многих зоопарках по всему миру.

Прием новогодних деревьев в зоопарке продлится до 10 января.