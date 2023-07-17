«Мы не понимаем, как они прекрасны»: мотыльки опыляют больше растений, чем пчёлы

Об этом объявил авторитетный эколог Тим Блэкберн.

Эколог Тим Блэкберн всего лишь поставил небольшой ящик на своей террасе на крыше в центре Лондона. Благодаря этому он узнал о мире природы больше, чем мог рассчитывать. Каждую ночь ловушка с подсветкой привлекает крылатых существ, которые считаются «злыми близнецами» бабочек – мотыльков. Хотя это – очаровательные и полезные создания, которые составляют примерно девятую часть всех известных нам видов животных на Земле.

Новая книга Блэкберна «Шкатулка с драгоценностями» раскрывает скрытый мир мотыльков, а также законы природы, которые управляют ими и всеми другими существами на этой планете. Главным выводом Блэкберна стала невероятная способность мотыльков к опылению растений.

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«Мотыльки – фантастические опылители, и мы узнали об этом совсем недавно, потому что мы не ночные животные. Когда Солнце садится, смена опылителей меняется, и мотыльки берут верх над пчелами и журчалками. Мотыльки опыляют более широкий спектр видов, чем пчелы, и они являются более эффективными опылителями», – Тим Блэкберн.

По словам Блэкберна, мотыльки находятся прямо в центре «паутины жизни» на Земле: они опыляют и поедают растения, а их, в свою очередь, поедают птицы, млекопитающие, летучие мыши и пауки.

«Когда вы понимаете, что один из девяти известных нам видов животных – это мотыльки, это поражает воображение. Они действительно скрепляют нашу природную систему. Люди думают, что эти маленькие коричневые существа, которые живут в ночи, на самом деле не так уж и интересны. К тому же некоторые из них едят наши кардиганы и ковры. Поскольку мы их не видим, мы не осознаем этого невероятного разнообразия и того, насколько они прекрасны», – говорит Блэкберн.