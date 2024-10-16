Мозг слона содержит «отпечаток» его хобота

Учёные выяснили этот любопытный факт во время исследования слоновьего мозга.

Нейробиологи из Университета имени Гумбольдта в Берлине проводили исследование мозга африканских и азиатских слонов, когда они заметили странную «полосатую» шишку на их мозговом стволе. Оказалось, что количество полос, то есть пучков нервных волокон на этой шишке, почти полностью соответствует количеству морщин на хоботе слона. Получилось, что мозг этих животных словно бы содержит «отпечаток» каждой морщинки на их хоботе. Ни у кого из млекопитающих подобного раньше не наблюдалось!

Но и само количество морщинок на хоботах слонов тоже имеет свои особенности. В исследовании, опубликованном в Royal Society Open Science, нейробиологи рассказали, что хобот у слонов формируется в утробе матери ещё до рождения. В течение нескольких месяцев развития плода у него появляются около четырех морщин – а уже после этого хобот начинается стремительно расти.

«Это невероятно быстрорастущая часть тела, более быстрая, чем любая другая», – поясняет нейробиолог Михаэль Брехт, из Университета Гумбольдта в Берлине. — «Вот так они и становятся слонами, а не обычными млекопитающими с маленьким носом, как у нас или других животных».

«Каждые 20 дней количество морщин удваивается, а через несколько месяцев рост хобота замедляется».

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При этом учёные также заметили разницу между африканскими и азиатскими слонами – последние имеют более морщинистые хоботы. Это связано с тем, что они чаще используют их, чтобы хватать небольшие предметы типа дыни или манго, а значит, для этого им нужен более гибкий «инструмент» — и морщины как раз обеспечивают эту гибкость. Африканские же слоны предпочитают использовать только кончик хобота, чтобы зажимать предметы и поднимать их вверх.

Как и левшей и правшей среди людей, слонов тоже можно поделить на левохоботных и правохоботных (то есть тех, кто захватывают предметы слева или справа). Эти индивидуальные особенности тоже влияют на расположение морщин, ведь изначально все слонята рождаются с симметричными хоботами.