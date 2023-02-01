Муравьед с двумя головами сбил с толку Интернет

Это вообще что такое?

Странное видео, на котором видно муравьеда с двумя головами, вызвало недоумение в сети. Клип, опубликованный в соцсетях, показывает, как животное что-то ест из бревна, и, похоже, ему помогает вторая мохнатая белая голова. Муравьед двигает мордой вдоль коры, а другая «голова» следует за ним в унисон.

Клип изначально был снят в зоопарке Франклин Парк в Бостоне, штат Массачусетс. Вторая «голова» на самом деле представляет собой замаскированное предплечье муравьеда. Это приводит к тому, что лапа выглядят так, как будто у нее есть нос и глаза.

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Умная адаптация, однако, предназначена не только для отпугивания хищников, но и для маскировки. Муравьеды в основном ведут одиночный образ жизни, а самки рожают только одно потомство в год. Как только они становятся полностью взрослыми, обычно в возрасте около двух лет, они покидают своих матерей. Однако, прежде чем это произойдет, самка муравьеда носит своих детенышей на спине.

Полоска на спине детеныша всегда совпадает с линиями матери, а это значит, что молодое животное практически невидимо для хищников. Мех также покрывает гигантские когти этого вида, используемые для взламывания муравейников, поскольку у животного нет зубов.

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Те, кто заметил интересную адаптацию, были поражены.

«Вау, как вам эволюционная генетика? Удивительно!», – написал один из пользователей.

Другой написал: «Ооо, у него белая нога. Оптическая иллюзия. Мне потребовались бы годы, чтобы понять это».

Некоторые даже отметили, что нога выглядит как кривая морда панды, а черные круги на белой лапе похожи на глаза и нос бамбукового медведя.