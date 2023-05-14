Муравьи могут притворяться мертвыми целыми колониями

У этих насекомых такое поведение зафиксировано впервые.

Умение притворяться мертвым, или танатоз – распространенный защитный механизм в животном мире, но теперь ученые обнаружили подобный пример среди неожиданных животных. Они узнали, что целые колонии муравьев Polyrhachis femorata умеют симулировать смерть. Такое коллективное поведение никогда не наблюдалось раньше.

Зачем животные прикидываются мертвыми? Обычно хищники не слишком охотно поедают уже мертвую добычу (если они не падальщики), и многие животные используют это в своих интересах. Например, виргинский опоссум в Северной Америке настолько широко известен своим блестящим мастерством танатоза, что в языке появилась фраза «cыграть опоссума» (play possum). Впрочем, подобное поведение наблюдается у многих млекопитающих, птиц, рептилий и насекомых.

В этот список входят и некоторые виды муравьев, но раньше ученые думали, что так умеют делать только отдельные муравьи в случае крайней опасности.

Исследователи из Университета Южной Австралии (UniSA) исследовали скворечники и другие убежища диких животных на острове Кенгуру, когда наткнулись на ящик, полный мертвых муравьев. Они не придали этому особого значения, пока один из муравьев не шевельнулся. Выяснилось, что муравьи не были мертвы, но дружно симулировали смерть целой колонии.

«Такого рода защитная неподвижность известна лишь у нескольких видов муравьев, но только у отдельных особей. Мы не знаем других случаев, когда такое поведение наблюдалось бы у целой колонии. В некоторых ящиках с колониями Polyrhachis femorata некоторым особям потребовалось какое-то время, чтобы перестать двигаться. Триггеры такого поведения трудно определить», – пишут исследователи.

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Команда надеется, что такое групповое поведение, симулирующее смерть, будет обнаружено и у других видов муравьев и поможет исследователям узнать больше об этих насекомых.