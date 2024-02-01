Муравьи заставили львов поменять рацион. Как?

Новое исследование показывает, как нарушение одной крошечной связи в африканской саванне оказывает большое влияние на пищевую сеть.

Когда африканские большеголовые муравьи (Pheidole megacephala) вторгаются в саванну, они убивают местных муравьев из рода Crematogaster, лишая местные колючие деревья их доблестных защитников от голодных слонов. Поскольку муравьи их больше не беспокоят, слоны вырывают колючие деревья, открывая луга, из-за чего львам становится труднее ловить любимую ими еду – зебр. Вместо этого им приходится нападать на буйволов, что гораздо опаснее и сложнее.

За последние 15 лет или около того эколог дикой природы Джейк Гохин и его коллеги из Университета Вайоминга в Ларами и заповедника Ол Педжета в Кении, изучали, как муравьи-крематогастеры защищают колючие деревья. Когда слон пытается съесть дерево, «муравьи роятся у него в ноздрях и кусают изнутри», – говорит Гохин.

В рамках отдельной научной работы исследователи также изучали, что едят львы в заповеднике.

«Одна из вещей, которые мы обнаружили… заключалась в том, что львы гораздо более эффективны, они более успешны в охоте в районах с высоким лесным покровом», – Джейк Гохин.

Но что происходит, когда древесный покров внезапно становится низким? Чтобы выяснить это, Гохин и его коллеги снабдили ошейниками шестерых львиц из местных прайдов, чтобы отслеживать их активность и охотничьи повадки. Команда также создала экспериментальные участки, куда вторглись большеголовые муравьи и где местные муравьи все еще господствовали. По словам Гохина, большеголовый муравей прибыл в заповедник в период с 2002 по 2005 год.

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«Мы думаем, что они попали сюда вместе с продуктами, привезенными в дома или туристические лагеря в этом районе. Вторгшиеся насекомые убивают местных муравьев, где бы они их не нашли. А другие исследования показали, что слоны срывали колючие деревья в пять-семь раз чаще без их защиты местными муравьями», – Джейк Гохин.

В новом исследовании ученые могли бы использовать дроны или спутниковые снимки для изучения древесного покрова, но «у нас нет таких денег», говорит Гохин. Вместо этого исследователи выследили львов в ошейниках, а затем опустились на четвереньки рядом с местами недавней добычи львов, используя дальномер, чтобы измерить открытость местности.

Команда показала, что области с большеголовыми муравьями имели видимость в 2,67 раза выше, чем области без них, а это означает, что львы могли видеть дальше, как и их добыча. Львы полагались на прикрытие деревьев, чтобы наброситься на несчастных зебр поблизости: там, где видимость была плохой, вероятность убийства зебры составляла 62 процента. Но когда видимость была высокой, шансы львов поймать зебру падали до 22 процентов.

После вторжения большеголовых муравьев древесный покров значительно сокращается Фото: Patrick Milligan

За три года количество удачных нападений львов на зебр снизилось с 67 до 42 процентов, тогда как число убийств буйволов увеличилось с нуля до 42 процентов т общего количества убийств за период исследования. «Но это рискованная диета. Львы, охотящиеся на буйволов, чаще получают травмы.