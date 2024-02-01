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Муравьи заставили львов поменять рацион. Как?

Фото: Patrick Milligan

На фотографии три скопления большеголовых муравьев окружают и атакуют местных муравьев

Новое исследование показывает, как нарушение одной крошечной связи в африканской саванне оказывает большое влияние на пищевую сеть.

Когда африканские большеголовые муравьи (Pheidole megacephala) вторгаются в саванну, они убивают местных муравьев из рода Crematogaster, лишая местные колючие деревья их доблестных защитников от голодных слонов. Поскольку муравьи их больше не беспокоят, слоны вырывают колючие деревья, открывая луга, из-за чего львам становится труднее ловить любимую ими еду – зебр. Вместо этого им приходится нападать на буйволов, что гораздо опаснее и сложнее.

За последние 15 лет или около того эколог дикой природы Джейк Гохин и его коллеги из Университета Вайоминга в Ларами и заповедника Ол Педжета в Кении, изучали, как муравьи-крематогастеры защищают колючие деревья. Когда слон пытается съесть дерево, «муравьи роятся у него в ноздрях и кусают изнутри», – говорит Гохин.

В рамках отдельной научной работы исследователи также изучали, что едят львы в заповеднике.

«Одна из вещей, которые мы обнаружили… заключалась в том, что львы гораздо более эффективны, они более успешны в охоте в районах с высоким лесным покровом», – Джейк Гохин.

Но что происходит, когда древесный покров внезапно становится низким? Чтобы выяснить это, Гохин и его коллеги снабдили ошейниками шестерых львиц из местных прайдов, чтобы отслеживать их активность и охотничьи повадки. Команда также создала экспериментальные участки, куда вторглись большеголовые муравьи и где местные муравьи все еще господствовали. По словам Гохина, большеголовый муравей прибыл в заповедник в период с 2002 по 2005 год.

«Мы думаем, что они попали сюда вместе с продуктами, привезенными в дома или туристические лагеря в этом районе. Вторгшиеся насекомые убивают местных муравьев, где бы они их не нашли. А другие исследования показали, что слоны срывали колючие деревья в пять-семь раз чаще без их защиты местными муравьями», – Джейк Гохин.

В новом исследовании ученые могли бы использовать дроны или спутниковые снимки для изучения древесного покрова, но «у нас нет таких денег», говорит Гохин. Вместо этого исследователи выследили львов в ошейниках, а затем опустились на четвереньки рядом с местами недавней добычи львов, используя дальномер, чтобы измерить открытость местности.

Команда показала, что области с большеголовыми муравьями имели видимость в 2,67 раза выше, чем области без них, а это означает, что львы могли видеть дальше, как и их добыча. Львы полагались на прикрытие деревьев, чтобы наброситься на несчастных зебр поблизости: там, где видимость была плохой, вероятность убийства зебры составляла 62 процента. Но когда видимость была высокой, шансы львов поймать зебру падали до 22 процентов.

Фото: Patrick Milligan
После вторжения большеголовых муравьев древесный покров значительно сокращается

За три года количество удачных нападений львов на зебр снизилось с 67 до 42 процентов, тогда как число убийств буйволов увеличилось с нуля до 42 процентов т общего количества убийств за период исследования. «Но это рискованная диета. Львы, охотящиеся на буйволов, чаще получают травмы.

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