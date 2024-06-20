Муравьиная кислота отпугивает пауков

Ученые надеются разработать на ее основе репеллент, отпугивающий членистоногих.

Группа ученых во главе с Андреасом Фишером из канадского Университета Саймона Фрейзера в Бернаби однажды обнаружила, что некоторые пауки, обитающие в домах Северной Америки, избегают мест, где недавно жили рыжие мирмики (Myrmica rubra), также известные как европейские огненные муравьи.

По словам исследователей, муравьи, вероятно, оставляли после себя химические следы. Они сигнализируют об опасности для паукообразных, ведь муравьи иногда питаются этими созданиями. Эта реакция намекает, что насекомые могут быть источником естественных химикатов, отпугивающих пауков.

Андреас Фишер ведущий автор исследования «Многие люди боятся пауков, и на рынке нет ничего эффективного, что бы отпугивала их».

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Исследователи проверили свою теорию на больших ложных черных вдовах (Steatoda grossa) — пауках, обитающих во многих частях мира, включая Северную Америку, Австралию, и Европу. Ученые поместили членистоногих в стеклянный контейнер с тремя соединенными камерами. Выяснилось, что пауки с меньшей вероятностью выбирали отсеки, в которых когда-то жили европейские огненные муравьи.

Другие виды пауков — западная черная вдова (Latrodectus hesperus), обыкновенный крестовик (Araneus diadematus) и паук-бродяга (Eratigena agrestis) — показали аналогичную реакцию.

По словам Фишера, это захватывающее открытие, но его плоды еще не готовы для использования в реальных условиях.

«Я действительно надеюсь, что люди не отправятся заводить муравьев в свой сад, чтобы избавиться от пауков», — говорит Фишер.

Команда планирует определить, какое химическое вещество пугает пауков, и выяснить, можно ли воссоздать его в лаборатории. Затем исследователи планируют убедиться, что потенциальный отпугиватель пауков не токсичен и не является приманкой для муравьев.

«Последнее, чего бы мы хотели — избавиться от пауков и привлечь муравьев», — заключает Фишер.