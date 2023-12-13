Мышь узнала себя в зеркале и присоединилась к элитному клубу животных с самосознанием

Подмножество нейронов, связанных с самооценкой, активировалось, когда мышь заметила чернильное пятно на своем лбу.

На нашей планете обитает немало сообразительных зверей, но лишь немногим из них удается пройти так называемый зеркальный тест на наличие самосознания. Пока в этот узкий круг входят косатки, дельфины-афалины и ряд приматов. Себя в зеркале узнавали также пингвины (в неоднозначном исследовании), лошади, и даже муравьи, а теперь к этому элитному клубу присоединилась обыкновенная мышь.

Исследователи из Юго-западного медицинского центра Техасского университета (UTSMC) использовали наблюдательный и нейронный анализ, чтобы определить, может ли обычная лабораторная мышь C57BL/6 (Mus musculus) заметить перемену в своем внешнем виде, когда на ее темную шерстку нанесли белое пятно – прямо на лоб.

Они обнаружили, что мыши заметили изменение своей внешности и начали энергично умываться после эксперимента с зеркалом. Хотя это не доказывает самосознания в полном смысле этого слова, такая способность – это «строительный блок» самосознания. Зеркальное самопознание подчеркивает когнитивные и эмоциональные навыки, необходимые для развития сложных социальных отношений и поведения, основанного на разных уровнях эмпатии.

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Тест на зеркальное самораспознавание (MSR) был частично придуман ещё Чарльзом Дарвином, но официально разработан в 1970 году американским психологом Гордоном Гэллапом-младшим для измерения визуального самосознания животных. Идея заключалась в том, что если животное могло проявить интерес к отметке на своем теле (краске, наклейке), стоя перед зеркалом, а затем рассматривая эту отметку, значит у него был высокий уровень когнитивного самосознания – проще говоря, подопытный отдавал себе отчет в том, что в зеркале отражается именно он, а не похожий сородич.

Конечно, тест не избежал обоснованной критики. Испытание ограничивается видами, которые в основном полагаются на визуальные сигналы, тогда как, например, собаки больше полагаются на запахи, поэтому они не прошли тест MSR. Успех теста также зависит от того, имеет ли животное адекватную мотивацию исследовать нанесенную на него метку.

В этом исследовании не все мыши продемонстрировали поведение, которое позволяло пройти тест. Мыши, которые начали трогать и чесать голову, по-видимому, чтобы смыть пятно, были особями, которые уже привыкли к зеркалам. При этом мыши полностью игнорировали пятно, если цвет чернил соответствовал цвету их шерсти: это значит, что они определяли пятно на себе именно с помощью визуального восприятия, а не по тактильным ощущениям краски на шерсти. Когда пятно было небольшим, даже контрастирующим белым с темным мехом, мыши тоже не могли его распознать.

Получив эти результаты, исследователи пошли дальше и отправились на поиски генетических сигналов. Они обнаружили подмножество нейронов в гиппокампе, участвующее в создании и хранении визуального образа себя, которое становилось активным в тот момент, когда мыши «узнавали» себя в зеркале. Когда они отключили эти нейроны, мыши больше не умывались перед зеркалом.

Интересно, что другое подмножество этих нейронов также активировалось, когда животное замечало похожую мышь с похожей окраской и внешним видом. Они не были активны, когда темношерстных мышей знакомили с особями с белым мехом. Исследователи полагают, что для того, чтобы у животных появилось самосознание, им необходимо социализироваться среди мышей, которые похожи на них самих, чтобы эти нейронные цепи могли развиться.

Познание и самосознание животных (исключая человека) остается огромной загадкой, которая, возможно, никогда не будет целиком разрешена. Тем не менее, исследователи воодушевлены своими выводами и теперь будут изучать, могут ли мыши распознавать изменения в своем отражении, если тактильное чернильное пятно является виртуальным, с помощью фильтра или проекции, видимой, когда животное находится перед зеркалом.

Они также планируют исследовать другие области мозга, которые могут участвовать в самораспознавании и обработке визуальных сигналов.