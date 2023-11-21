На австралийском побережье заметили «самую опасную птицу в мире»: видео

Казуаров нелегко обнаружить в наши дни.

Посетители пляжа в заливе Бингил на восточном побережье Австралии стали свидетелями необычного зрелища. Поначалу многие решили, что из воды торчит акулий плавник, но когда существо вышло ближе к берегу, стало ясно, что это молодой казуар, птица, которую считают самой опасной в мире.

Казуары известны своим доисторическим внешним видом, ростом, сильными ногами и когтистыми ступнями, способными нанести серьезный ущерб. Нелетающие птицы весьма настороженно относятся к людям, но вряд ли нападут, если их не спровоцировать.

Наблюдение южного казуара (Casuarius casuarius johnsonii) в воде стало неожиданностью, поскольку многие люди не подозревают, что казуары умеют плавать.

«Мы не уверены, как долго это животное находилось в воде и почему оно пошло купаться, но кадры просто потрясающие», – Стифен Клаф, офицер по охране дикой природы из Службы парков и дикой природы Квинсленда. (QPWS).

Одна из свидетельниц наблюдения Никита Макдауэлл рассказала, что казуар отплыл примерно на 200 метров от берега. Когда он вернулся, то выглядел изможденным и около получаса стоял в тени под деревом с трясущимися ногами.

«Возможно, он вошел в океан в районе южного пляжа Мишн-Бич, был подхвачен течением или волной и унесся в залив Бингил», – добавила она.

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Залив Бингил находится к северу от пляжа Мишн в тропическом северном Квинсленде, и этот регион часто называют «Берегом казуаров».

Эта птица является важным видом для коренных жителей Австралии и играет ключевую роль в размножении деревьев тропических лесов, некоторые из которых не прорастут, пока не пройдут через пищеварительную систему крупного травоядного животного.

К сожалению, сейчас в Квинсленде осталось всего около 4000 казуаров, и эта популяция занесена в список находящихся под угрозой исчезновения в соответствии с Законом об охране природы 1992 года.

Птицам угрожают удары транспортных средств и нападения собак, а посетителям этого района, который находится к северу от Мишн-Бич в тропическом северном Квинсленде, рекомендуется никогда не приближаться к казуарам.

«Эта редкая встреча и удачный побег казуара является напоминанием о том, что нам всем нужно делать все возможное, чтобы защитить и сохранить этот вид», – Стифен Клаф.

Но действительно ли казуары опасны для людей? На этот вопрос можно дать частично утвердительный ответ. Наряду со страусами, они являются одним из двух видов птиц, которые, как известно, становились причиной гибели людей в результате физического нападения.

В обзоре нападений казуаров, опубликованном в 2006 году в Журнале зоологии, было рассмотрено 221 наблюдаемое нападение казуаров, из которых 150 были направлены против людей. 75 процентов этих нападений были результатом того, что люди кормили птиц.