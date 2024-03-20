На Байкале начали просыпаться медведи

Одного из хищников заметили возле исторической Кругобайкальской железной дороги.

Медведи начали выходить из спячки в лесах Прибайкальского национального парка в Иркутской области, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

«Одного из зверей наблюдали железнодорожники на склоне горы у о.п. "Переезд" в первой половине дня 19 марта 2024 года. Рядом с местом, где был замечен медведь, проходит турмаршрут Прибайкальского национального парка», – говорится в сообщении.

По информации отдела науки «Заповедного Прибайкалья», подъем медведей из берлоги для второй декады марта – не исключение, а правило. В прилегающих к нацпарку Шелеховском и Иркутском районах выход медведей был отмечен в минувшие выходные.

«Специалисты не исключают появления хищника вблизи населенных пунктов Кругобайкальской железной дороги: звери голодны и не против поживиться пищевыми отходами. Если теплая погода в регионе сохранится и снег быстро сойдет, то медведи потеряют интерес к поселкам и турбазам: их привлечет первая зелень на диких склонах», – рассказали в учреждении.

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Прибайкальский национальный парк создан в 1986 году. Полностью входит в Центральную экологическую зону озера Байкал на территории Иркутской области. Является естественной средой обитания бурого медведя. По данным «Заповедного Прибайкалья», здесь насчитывается около 50 особей этих хищников.