На берег Бали выбросился третий кит за две недели

К сожалению, животное не удалось спасти.

17-метровый кашалот умер на прошлой неделе после того, как его вынесло на берег на Бали, заявили представители природоохранной службы индонезийского острова. Самец кашалота (Physeter macrocephalus) был найден на пляже Йе Лех в районе Джембрана на западе Бали в субботу днем. C начала апреля это уже третий представитель китообразных, который погибает на берегу Бали.

5 апреля самец кашалота выбросился на берег в районе Клунгкунг на восточном побережье Бали. До этого 1 апреля на пляже в Табанане был обнаружен полосатик Брайда (Balaenoptera brydei) весом более двух тонн и длиной не менее 11 метров. Когда его обнаружили местные жители, его туша уже в значительной степени сгнила.

Эксперты пытаются выяснить причину гибели последнего кашалота.

Эксперты отмечают, что основная теория пока заключается в том, что кашалот умер от болезни, «точно так же, как кит, найденный на мели несколько дней назад».

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«В настоящее время мы пытаемся вытащить тушу на берег, чтобы облегчить вскрытие, и мы захороним ее после завершения исследований», – Пермана Юдиарсо, чиновник морского и рыбного хозяйства.

Она отметила, что его тело выглядело тощим и болезненным. По ее словам, для завершения вскрытия потребуется не менее трех недель, но судебно-медицинские эксперты обнаружили кровотечение в легких кита, а его толстая кишка была заполнена жидкостью. Полиция оцепила это место, чтобы предотвратить кражу мяса или частей тела млекопитающего.

В 2018 году в Индонезии был найден мертвый кашалот с более чем 100 пластиковыми стаканчиками и 25 пластиковыми пакетами в желудке, что вызвало обеспокоенность по поводу масштабной проблемы морского мусора на архипелаге Юго-Восточной Азии. Индонезия занимает второе место в мире по количеству морского мусора после Китая.