На берег Филиппин вынесло беременную большеротую акулу. Она погибла вместе с детенышами

Глубоководная таинственная рыба погибла вместе с шестью детенышами.

Самку сверхредкого глубоководного вида акул нашли в прошлом месяце на пляже на Филиппинах. К сожалению, большеротой пелагической акуле (Megachasma pelagios) пришлось умереть, чтобы мы могли её увидеть. Внутри погибшей акулы было найдено шесть детенышей.

Открытие доказывает, что большеротые акулы яйцеживородящи – акулята развиваются в яйцах, а потом вылупляются, находясь ещё в утробе матери. Только после этого она рожает уже живых детенышей. По данным очевидцев, длина мертвой акулы составляла 5,6 метра, а подаривший виду название рот в ширину был около 1,3 метра.

«Вскрытие матери и одного из ее детенышей было проведено ветеринаром», – говорится в сообщении Национального музея Филиппин.

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Большеротые акулы, как и многие другие глубоководные существа, большую часть жизни проводят на глубине до 4600 метров, а к поверхности воды поднимаются только ночью.

С момента открытия вида M. pelagios в 1976 году было зарегистрировано менее 300 встреч с этим очень редким и необычным животным. По общему количеству сообщений о большеротых акулах Филиппины уступают только Тайваню, что делает их важным местом обитания этого вида.

К сожалению, большинство пелагических большеротых акул, замеченных на Филиппинах, погибли из-за того, что выбросились на мель или случайно запутались в рыболовных снастях. Сообщается, что эти рыбы не опасны для человека. Являясь одним из трех фильтраторов среди более чем 500 видов акул, большеротая акула, как китовая (Rhincodon typus) и гигантская акулы (Cetorhinus maximus), плавает с широко открытой пастью, чтобы набрать туда как можно больше планктона и отфильтровать его от морской воды.

Экземпляр пелагической большеротой акулы, выловленный в Японии Фото: Wikimedia Commons

Остальные шесть детенышей большеротой акулы были доставлены в Национальный музей Филиппин для дальнейших исследований и изучения. По словам представителей музея, они будут сохранены для включения в справочные коллекции и выставки в будущем.