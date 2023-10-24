На берег Папуа-Новой Гвинеи выбросило странное существо. Ученые пытаются выяснить, что это

Эксперты не могут прийти к единому мнению, что представляет собой этот странный комок – сильно разложившееся морское существо.

Странный белый комок гнилой плоти, похожий на «русалку» недавно был выброшен на остров Симбери в Папуа-Новой Гвинее, и поставил экспертов в тупик. Странное морское существо, вероятно, было морским млекопитающим, но его точное происхождение неясно.

Происхождение таких загадочных комков трудно определить, поскольку большая часть трупа сгнила, и у большинства из них отсутствуют части тела, оставшиеся в море. В данном конкретном случае у существа отсутствовала большая часть головы и значительные куски плоти.

Саша Хукер, эксперт по морским млекопитающим из Университета Сент-Эндрюс в Шотландии, высказал свое мнение по поводу находки.

Реклама

«Мне кажется, что это очень сильно разложившееся китообразное. Известно, что китообразные, или дельфины приобретают такой цвет, когда у них отваливается кожа», – Саша Хукер.

Согласно исследованию 2021 года, наиболее распространенными китообразными в этом районе являются короткоплавниковые гринды (Globicephala macrorhynchus), длиннорылые продельфины (Stenella longirostris), узкорылые дельфины (Stenella attenuata) и кашалоты (Physeter macrocephalus).

Гэвин Нейлор, морской биолог из Университета Флориды, который ведет международные наблюдения о нападениях акул, считает, что останки могли принадлежать большой акуле.

С ним не согласен Грегори Скомаль, морской биолог из Бостонского университета и руководитель программы по акулам в Массачусетском морском рыболовстве.

«Сначала я склонялся к большой акуле, но теперь, когда я провел много времени, рассматривая фотографии, я более уверен, что это китообразное», – сказал Скомаль.