На берег Уругвая вынесло сотни мертвых пингвинов

Ученые пока не знают точную причину их гибели.

Около 2000 магеллановых пингвинов (Spheniscus magellanicus) были обнаружены на побережье на востоке Уругвая за последние две недели. Большинство мертвых птиц – молодые особи. Эксперты утверждают, что их гибель не была связана с птичьим гриппом, но выяснить, что произошло, им пока не удалось.

«90 процентов погибших пингвинов были молодыми особями. У них не было жировых запасов, и у них были пустые желудки», – Кармен Лейзагойен, глава отдела фауны Министерства окружающей среды Уругвая.

Магеллановы пингвины гнездятся на юге Аргентины. Зимой в южном полушарии они мигрируют на север в поисках пищи и более теплых вод, достигая даже побережья бразильского штата Эспириту-Санту.

«Это нормально, что какой-то процент молодняка умирает, но не в таких количествах», – пояснила Лейзагойен.

Мертвые дельфины на уругвайском побережье Фото: Uruguay's Maldonado Department

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Защитники окружающей среды связывают увеличение числа смертей магеллановых пингвинов с чрезмерным выловом рыбы и незаконным промыслом.

«С 1990-х и 2000-х годов мы начали видеть животных, которым не хватает еды. Ресурсы чрезмерно эксплуатируются», – Ричард Тесоре, сотрудник неправительственной организации SOS Marine Wildlife Rescue.

Он добавил, что субтропический циклон в Атлантике, обрушившийся на юго-восток Бразилии в середине июля, вероятно, стал причиной гибели самых слабых животных. Тесоре рассказал, что недавно обнаружил мертвых буревестников, альбатросов, чаек, морских черепах и морских львов на пляжах Мальдонадо, департамента к востоку от столицы Уругвая Монтевидео.