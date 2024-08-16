На берегу реки Миссисипи мужчина нашел огромный бивень мамонта

Американский палеонтолог-любитель отправился на поиски в сельскую местность в округ Мэдисон. И еще ждал успех — он обнаружил огромную окаменелость, торчащую из земли на берегу реки Миссисипи.

Мужчина хорошо разбирался в окаменелостях, он сразу же понял, что перед ним нечто ценное. Он связался с Геологической службой штата, которая помогла ему расчистить двухметровый бивень от ила и глины, извлечь его из почвы в совершенно нетронутом состоянии.

По словам департамента качества окружающей среды Миссисипи, бивень весит примерно 270 килограммов. Для палеонтологов штата это по-настоящему редкая находка. Большинство окаменелостей, обнаруженных в Миссисипи до этого момента, представляют собой лишь разрозненные фрагменты бивней, принадлежащие более распространенному виду американского мастодонта (Mammut americanum). Однако этот бивень, скорее всего, принадлежал более редкому колумбийскому мамонту (Mammuthus columbi), останки которых ранее в этом регионе раньше не находили.

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«Когда узнал, что это был мамонт, а не мастодонт, я еще больше обрадовался. Никогда не находил части мамонта. Я всегда надеялся найти часть мамонта, но здесь это случается редко», — рассказал Эдди Темплтон, который и обнаружил бивень, местной газете.

В отличии от колумбийских мамонтов, американские мастодонты были более распространены по всему региону Миссисипи из-за того, что в еде они были менее привередливы. Их окаменелости здесь можно встретить гораздо чаще, чем остатки более разборчивых мамонтов, которые паслись только на открытых лугах. Эти мохнатые гиганты заселили Северную Америку в эпоху плейстоцена где-то 1,5 миллиона лет назад и, в отличии от своих родственников шерстистых мамонтов, окончательно вымерли около 11 тысяч лет назад.