На берегу Южной Каролины нашли мумию дельфина

Эксперты полагают, что животное могло намеренно выброситься на сушу.
Отдыхающие на пляже в Южной Каролине недавно наткнулись на останки жуткого дельфина, на берегу он, возможно, медленно высыхал в течение нескольких месяцев. Эксперты предполагают, что животное могло оказаться на мели после того, как намеренно выбросилось на берег.
14 января в Сеть морских млекопитающих Лоукантри (LMMN) поступил звонок по поводу «мумифицированного дельфина» возле острова Хилтон-Хед. Волонтер LMMN Эмбер Кюн, морской биолог и координатор Патруля морских черепах на острове Хилтон-Хед, посетила это место, чтобы собрать образцы кожи и зубов с тела, прежде чем закопать останки на пляже.
Дельфин, скорее всего, был обыкновенной афалиной (Tursiops truncatus) и имел длину около 2,4 метра, заявила Кюн. По ее словам, пока неизвестно, сколько лет было животному и какого оно было пола.
Кюн считает, что дельфин умер за несколько недель до находки. Вероятно, животное выбросилось на берег, где оно и погибло, после чего его останки высохли под воздействием солнечного света. Но, возможно, это произошло в каком-то другом месте, а к острову Хилтон-Хед труп позднее принесло волнами. При этом туша по какой-то причине не заинтересовала падальщиков.
Обычно такие останки находят работники мусорных компаний. Например, за день до того, как этот труп был найден, волонтеры LMMN были вызваны к другому телу афалины возле залива Ботани на острове Эдисто. Этот труп, казалось, разложился так же, но его определенно обработали падальщики.
Было замечено, что небольшие группы афалин в Южной Каролине коллективно выбрасываются на берег, чтобы поймать мелкую рыбу, а потом скатиться обратно в воду. Но, по словам экспертов, если дельфины забираются слишком далеко на берегу, они могут там застрять и погибнуть.
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