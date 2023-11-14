На британском пляже обнаружили смертоносных физалий

Эти существа больше известны как португальские кораблики.

Обычно физалий (Physalia physalis) можно встретить в Атлантическом и Индийском океанах. Но на этой неделе любителей пляжного отдыха в графстве Дорсет ждал сюрприз: на берег выбросило множество португальских корабликов.

Эти существа, которых часто принимают за медуз, на самом деле являютсясифонофорами – колонией крошечных зооидов, работающих вместе, как одно животное.

Хотя их вид может показаться интересным, эксперты призывают любителей пляжного отдыха держаться от них подальше.

«Они могут доставить немало неприятностей и болезненных ощущений, даже после того, как умерли», – говорится в сообщении Фонда дикой природы Дорсета.

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Представители фонда сообщили, что на прошлой неделе они получили уже несколько сообщений о наблюдении физалий.

Физалия на британском пляже Фото: Peter Minter

Португальские кораблики обычно обитают в открытом океане и редко встречаются у берегов Великобритании. Однако иногда их может заносить в моря Великобритании течениями и выбрасывать на берег западного побережья. Обычно это острова Силли и Корнуолл, но их все чаще можно увидеть в Западном и Северном Уэльсе и даже на севере Камбрии.

Хотя длина основного тела физалий обычно составляет всего 30 см, их щупальца могут вытягиваться до 20 метров. Эти ловчие щупальца представителей этого вида несут огромное количество стрекательных клеток, яд которых опасен для человека. У них фиолетовое тело с гребнем, увенчанным розовыми и длинными сине-фиолетовыми щупальцами. После скручивания существа быстро теряют свой цвет и могут казаться полупрозрачными с легким фиолетовым оттенком.

Британцы заметили корабликов вскоре после публикации доклада Общества охраны морской среды, в котором говорится ещё и о массовом притоке медуз к британским берегам. В докладе отмечается, что количество медуз увеличилось на 32 процента по сравнению с прошлым годом. Эксперты полагают, что увеличение количества наблюдений может быть связано с изменением климата.

«Популяции медуз сильно варьируются из года в год и зависят от нескольких факторов окружающей среды, которые меняются каждый год, таких как температура моря и штормы», – сказал доктор Питер Ричардсон, руководитель отдела восстановления океана Общества охраны морской среды.