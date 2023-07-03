На глубине 2800 метров обнаружили огромный роддом с осьминогами

Кроме того, возможно, что эти осьминоги – новый вид.

Ученые нашли сразу два глубоководных питомника осьминогов в водах у берегов Коста-Рики. Группа ученых также считает, что осьминоги, кормящиеся там, могут быть новым видом, а сам район кишит другими морскими обитателями.

Осьминоги всегда считались одиночными существами. Но есть некоторые виды-исключения, и есть некоторые обстоятельства, при которых осьминоги группируются вместе. В последние годы ученые находили в разных частях океана места, где находятся сотни самок осьминогов, которые защищают свои яйца, пока малыши не вылупятся. Эти места исследователи назвали "питомниками" или "детскими садами".

Одно из таких мест было обнаружено 10 лет назад в Дорадо, относительно небольшом скальном образовании (размером с футбольное поле) на глубине около 3000 метров в водах Коста-Рики. Однако тогда ученые посчитали, что этот питомник обречен, поскольку находится рядом с гидротермальным источником (между тем, осьминоги, как известно, лучше всего чувствуют себя в холодных водах).

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Во время глубоководных экспедиций в этот район ученые находили только неразвитые яйца, что свидетельствует о том, что новая жизнь тут невозможна.

С тех пор исследователи предприняли другие попытки исследовать обнажение Дорадо и соседний регион. Последней была 19-дневная экспедиция, организованная в этом месяце международной группой ученых из США, Коста-Рики и других стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

Исследователи использовали судно Falkor Океанического института Шмидта (также) и его подводного робота ROV SuBastian. Команда специально хотела вернуться в район, где впервые были обнаружены осьминоги.

Ученые обнаружили множество самок осьминогов, но на этот раз они увидели, что осьминоги здесь успешно вылуплялись из яиц.

«Обнаружение живого питомника на глубине более 2800 метров, что нам еще многое предстоит узнать о нашем океане», – Джотика Вирмани, соавтор исследования.

Осьминоги, найденные в этом регионе, вероятно, представители рода Muusoctopus, осьминогов малого и среднего размера, которые не производят чернил. Ученые считают, что они, возможно, открыли новый вид Muusoctopus. Экспедиция также должна была исследовать пять ранее не задокументированных подводных гор в регионе, заполненных сотнями видов, включая некоторые, которые, вероятно, до сих пор не были известны людям.

Исследователям потребуется время, чтобы официально опубликовать результаты своей экспедиции на Octopus Odyssey и лучше понять тайны этих питомников. Но уже сейчас можно увидеть результаты их глубокого погружения на странице Института океана Шмидта на YouTube.