На Камчатке любопытная рысь пришла в гости к инспекторам заповедника

Дикая кошка заглянула в окно домика на кордоне «Семячик».
На кордоне «Семячик», распложенном на территории Кроноцкого заповедника (Камчатка), заметили любопытную рысь, которая пришла в гости к инспекторам. Заснять дикую кошку удалось госинспектору Максиму Скутину: на кадрах рысь совсем не спешит уходить и с большим интересом наблюдает за всем, что происходит в доме.
Интересно, что год назад, в январе 2023 года, в гости к госинспекторам на кордоне «Семячик» пришла целая рысиная семья. Среди них оказался самый любопытный и смелый котенок-сеголеток — он не побоялся подойти к инспектору Алексею примерно на два метра, и тот успел снять его, а потом поделился снимком на нашем фотохостинге.
Сегодня сотрудники Кроноцкого заповедника надеются, что такие визиты диких кошек к ним станут доброй традицией, которая будет повторяться каждый год.
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