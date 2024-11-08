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На Камчатке началось извержение вулкана: код опасности «красный»

Фото: Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН / Telegram-канал @IViS_DVO_RAN

Вулкан Шивелуч располагается в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.

На Камчатке проснулся вулкан Шивелуч. 7 ноября он выбросил мощный столб пепла высотой до 11 километров над уровнем моря. 

Извержению был присвоен код «красный» авиационной опасности – это значит что внутренним и международным перевозчикам стоит воздержаться от полётов вблизи вулкана из-за угрозы двигателям воздушных судов. 

Шлейф от вулканического пепла растянулся на расстояние 22 километров в сторону востока, местные жители делятся видео и фото вблизи активности вулкана, на которых заметно сильное задымление.

Сообщается, что сильнее всего от облака пепла пострадал посёлок Усть-Камчатский, там держится режим повышенной готовности, закрыты садики и школы. Временно перекрыта дорога между поселками Ключи и Усть-Камчатск.

В МЧС Камчатки предупреждают, что вероятность выпадения пепла сохранится до 11 ноября. 

Извержение также сопровождают вулканические молнии – они особенно заметны на вечерних снимках. Ещё их называют «грязной грозой». Они появляются из-за трения частиц пепла, порождающих выбросы статического электричества.

Высота Шивелуча достигает 3283 метра (2800 метров в самой активной точке), он располагается всего в 50 километрах к северу от посёлка Ключи и в 450 километрах от административной столицы Камчатского края, города Петропавловска-Камчатского. 

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