На острове Ява нашли шерсть «вымершего» тигра

Последний раз живого хищника этого подвида видели в 1979 году.

Ученые-экологи и зоологи из Национального агентства исследований и инноваций Индонезии обнаружили на острове Ява образцы шерсти, которые, предположительно, принадлежат яванскому тигру – подвиду тигров, обитавших в Индонезии. Популяция яванских тигров была официально признана исчезнувшей в 2008 году. Местные жители острова Ява периодически сообщали о встречах с тиграми, но эти свидетельства не удавалось документально подтвердить.

Лишь в 2019 году ученым удалось обнаружить немного шерсти, прилипшей к забору одной из плантаций. В ходе исследования ученые провели ДНК-анализ полученного материала и сравнили его с образцами меха яванского тигра, хранящимися в музее. Результаты показали высокую степень сходства. В дальнейшем специалисты планируют продолжить поиски живых яванских тигров на острове.

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Яванских тигры процветали на острове Ява много лет назад: эти животные представляют собой отдельную популяцию подвида «индонезийских тигров» (Panthera tigris sondaica), к которым относятся также суматранский тигр и вымерший балийский тигр. Однако с приходом людей на территорию обитания хищников численность местных тигров стала стремительно сокращаться. После того, как фермеры начали отстрел животных в ответ на нападения на скот, яванские тигры полностью исчезли. Последний раз живую особь в естественной среде наблюдали в 1979 году.

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