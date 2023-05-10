На планете не осталось самок крупнейших пресноводных черепах

Вид обречен на вымирание.

Гигантская пресноводная черепаха Рафетус Свайно (Rafetus swinhoei), вероятно, обречена на вымирание. Последнюю известную учёным самку этого вида триониксов вынесло на берег во Вьетнаме. Rafetus swinhoei – вид мягкотелых рептилий из семейства трехкоготных черепах.

Мертвую самку черепахи обнаружили в конце апреля на берегу озера Донг Мо в ханойском районе Сон Тай. В длину она была около полутора метров, а весила 93 килограмма. Судя по всему, рептилия умерла несколькими днями ранее, но причина смерти до сих пор неизвестна.

Эту конкретную черепаху ученые обнаружили осенью 2020 года. На тот момент (и до сих пор) не было известно ни об одной другой самке вида Rafetus swinhoei. Последняя известная самка до этого умерла после неудачной попытки искусственного оплодотворения в зоопарке Сучжоу в Китае в апреле 2019 года.

Когда на вьетнамском побережье обнаружили мертвую черепаху, специалисты надеялись, что это какая-нибудь другая самка, которая до сих пор не попадалась ученым. Но их надежды были тщетны.

«Это та же самая особь, за которой мы наблюдали в последние годы. Это настоящий удар», – Тим Маккормак, директор Программы по сохранению азиатских черепах в Индо-Мьянме.

Сейчас в мире осталось всего два известных самца R. swinhoei: один живет в зоопарке Сучжоу, а другой все еще обитает в озере Донгмо. Исследователи надеялись, что самка и самец в озере Донг Мо в конечном итоге спарятся и произведут кладку яиц. Судя по размеру, самке, вероятно, было несколько десятков лет, а это означает, что она наверняка была половозрелой.

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«Это была крупная самка, которая, очевидно, обладала большими репродуктивными способностями. Она потенциально могла откладывать сто яиц или больше в год», – Тим Маккормак.

Однако черепахи, обитающие в одном озере, так и не спарилась. Хотя исследователи создали для них все необходимое: даже построили на озере искусственный пляж для гнездования, чтобы самка могла откладывать яйца.

Черепахи Рафетус Свайно когда-то в изобилии водились по всей реке Янцзы в Китае и окружающих пресноводных экосистемах, таких как озеро Донг Мо. Однако с годами популяцию практически истребили: черепах отлавливали и убивали ради питательного мяса.

Есть шанс, что другие самцы и самки, обитающие в дикой природе, встретятся ученым в будущем. В конце концов, эта черепаха годами скрывалась от внимательных взглядов ученых, прочесывающих пресноводные места обитания вида. Но если этого не произойдет, черепаха Рафетус Свайно станет еще одним животным в растущем списке видов, исчезнувших по вине человека.