На пляже Аргентины замечено нашествие рыб-пенисов

Необычных морских существ стало выносить на берег после сильного шторма.

На пляже в провинции Огненная земля (окрестности города Рио-Гранде, Аргентина) обнаружили тысячи морских червей рода Urechis, которых также называют «рыбами-пенисами» из-за характерной формы. Этих необычных существ стало выносить на берег после сильного шторма, который был зафиксирован у побережья Огненной земли в начале недели.

К пляжу, усеянному морскими червями, уже стали массово прибывать рыбаки, поскольку такие черви считаются прекрасной наживкой для ловли морского окуня. При этом как в США, так и в Южной Америке рыбы-пенисы нередко оказываются выброшенными на берег. Все дело в том, что эти черви обитают в донном песке и строят там U-образные норы. Но во время штормов целые колонии рыб-пенисов может выбросить на берег.

Фото: Daily Mail

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Черви рода Urechis — это представители подкласса морских червей эхиурид, которые могут достигать в длину 30 сантиметров. Разные виды этого подкласса встречаются как у американских, так и у азиатских берегов. Эти черви не имеют общепринятого ненаучного названия — у них есть лишь прозвища от рыбаков, самые популярные из которых — это рыбы-пенисы (из-за своей характерной формы и цвета) и рыбы-трактирщики. Последнее связано с тем, что в жилища червей нередко подселяются другие морские обитатели. Между тем в Азии морских червей вида Urechis unicinctus употребляют в пищу и используют в народной медицине.

Эти морские черви выделяют изо рта слизь, создающую липкую сеть в своей норе. Эхиуриды питаются бактериями, отлавливая их этой слизевой сетью. Они также прогоняют сквозь нее воду, сокращая тело. Затем сеть поглощается животным вместе с прилипшей к ней пищей.

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