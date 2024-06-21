На подводных вулканах в Арктике процветают целые сады гигантских губок

Они поражают даже видавших многое биологов.

На глубинах подо льдом практически нет пищи: отсутствие света ограничивает продуктивность водорослей. Однако однажды немецкие ученые в ходе экспедиции POLARSTERN обнаружили удивительно богатую и густонаселенную экосистему на вершинах потухших подводных вулканов в центральной части Северного Ледовитого океана: одного из самых олиготрофных водоемов на Земле.

Исследования велись в районе подводного горного массива Lang­seth Ridge недалеко от Северного полюса, который находится под постоянно покрытой льдом поверхностью воды. Биомасса губок оказалась сопоставима с биомассой, встречающейся в богатых питательными веществами водах. «Это уникальная экосистема. Мы никогда не видели ничего подобного в этих районах Центральной Арктики. Сад губок может быть временным, но сейчас он богат видами, в том числе мягкими кораллами», – рассказывали ученые.

«Сады» гигантских губок выглядят здоровыми и процветающими. Исследователи задумались, чем эти организмы должны питаться. Анализ позволил выяснить, что у губок есть микробные симбионты, способные использовать органику из прошлого.

На действующих подводных вулканах живут погонофоры – морские беспозвоночные в хитиновых трубках, веками наслаивающиеся друг на друга. Когда активность вулкана стихает, исчезает метан – источник пищи для этих организмов. Они умирают, но их трубки сохраняются, предоставляя губкам хитин и белки.

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«У микробов есть правильный набор инструментов для этой среды обитания: гены, позволяющие им переваривать твердые частицы и растворенные органические вещества, используя их в качестве источника углерода, азота и энергии», – Уте Хентшель из Центра исследований океана.

Ученые тогда назвали неожиданным вывод о том, что губки используют источники пищи, недоступные другим организмам. Это подтверждает более ранние выводы о том, что симбиоз с бактериями обеспечивает огромную гибкость в добывании пищи. И таким образом губка становится первым животным, которое питается окаменелостями.

Основная функция губок – фильтрование воды, но они также действуют как инженеры экосистемы: их спикулы образуют «коврик», по которому они ползают, что способствует локальному осаждению частиц и биогенных материалов, а также вносит вклад в круговорот питательных веществ.