авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 2(11)

Май – июнь

Russian Traveler №2(11) 2024
Голосование в премии Russian Traveler Awards
Голосование в премии Russian Traveler Awards

№ 2(11)

Май – июнь

Russian Traveler №2(11) 2024
Голосование в премии Russian Traveler Awards
Голосование в премии Russian Traveler Awards

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

На Сахалине выловили устрицу с более 40 жемчужинами внутри

Фото: Charlotte Coneybeer / Unsplash

Мужчина поймал удивительного моллюска-рекордсмена в лагуне Буссе на северо-западе от Южно-Сахалинска.

В заливе Анива на северо-востоке Охотского моря расположился небольшой водоём, где недавно выловили настоящее сокровище – устрицу, которая по словам рыболовов была «просто нашпигована» жемчугом. 

Внутри двустворчатого моллюска обнаружили как минимум 45 жемчужин разного размера. На видео, опубликованном в социальной сети, счастливый обладатель устрицы признается, что перестал удивляться уже после извлечения первого десятка блестящих крупинок. 

Образование жемчуга в основном свойственно двустворчатым моллюскам типа мидий, устриц и морских гребешков, живущих в пресных и морских водах, а также некоторым брюхоногим. Несмотря на внешнюю привлекательностью, эти минералоиды являются защитной реакцией организмов на попадание инородных тел между раковиной и мантией, либо их внедрением внутрь самой мантии (например, паразитов или органических веществ). В таком случае моллюск начинает активно обволакивать чужеродное вещество перламутров, годами наращивая вокруг него материал, который впоследствии превращается в прекрасный камушек. 

Фото: Melinda van den Brink / Flickr
Устрица с жемчугом из рода Pinctada

Считается, что наибольшую коммерческую ценность в ювелирном производстве имеют перламутровые жемчужины, произведенные мидиями. Среди устриц наиболее знаменитыми «производителями» жемчуга являются представители рода Pinctada (отряд Pteriida). Кстати в ресторанах обычно подают не их – в пищу мы употреляем съедобных устриц из семейства Ostreidae: самые популярные их представители из вида Ostrea, Crassostrea и Magallanes.

Сейчас большинство жемчужин на рынке выращивается искусственно – большая часть натурального жемчуга уже добыта, а стандартны к качеству действительно ценных минералоидов высоки.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2024