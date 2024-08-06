На Сахалине выловили устрицу с более 40 жемчужинами внутри

Мужчина поймал удивительного моллюска-рекордсмена в лагуне Буссе на северо-западе от Южно-Сахалинска.

В заливе Анива на северо-востоке Охотского моря расположился небольшой водоём, где недавно выловили настоящее сокровище – устрицу, которая по словам рыболовов была «просто нашпигована» жемчугом.

Внутри двустворчатого моллюска обнаружили как минимум 45 жемчужин разного размера. На видео, опубликованном в социальной сети, счастливый обладатель устрицы признается, что перестал удивляться уже после извлечения первого десятка блестящих крупинок.

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Образование жемчуга в основном свойственно двустворчатым моллюскам типа мидий, устриц и морских гребешков, живущих в пресных и морских водах, а также некоторым брюхоногим. Несмотря на внешнюю привлекательностью, эти минералоиды являются защитной реакцией организмов на попадание инородных тел между раковиной и мантией, либо их внедрением внутрь самой мантии (например, паразитов или органических веществ). В таком случае моллюск начинает активно обволакивать чужеродное вещество перламутров, годами наращивая вокруг него материал, который впоследствии превращается в прекрасный камушек.

Устрица с жемчугом из рода Pinctada Фото: Melinda van den Brink / Flickr

Считается, что наибольшую коммерческую ценность в ювелирном производстве имеют перламутровые жемчужины, произведенные мидиями. Среди устриц наиболее знаменитыми «производителями» жемчуга являются представители рода Pinctada (отряд Pteriida). Кстати в ресторанах обычно подают не их – в пищу мы употреляем съедобных устриц из семейства Ostreidae: самые популярные их представители из вида Ostrea, Crassostrea и Magallanes.

Сейчас большинство жемчужин на рынке выращивается искусственно – большая часть натурального жемчуга уже добыта, а стандартны к качеству действительно ценных минералоидов высоки.