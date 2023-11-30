На Соломоновых островах впервые сфотографировали гигантских чешуехвостых крыс

Эти редчайшие грызуны умеют раскалывать кокосы! И долгое время скрывались от глаз ученых.

В 2017 году ученые обнаружили новый вид гигантских крыс, которые умели раскалывать кокосовые орехи. Но только теперь эти чрезвычайно редкие грызуны впервые были запечатлены на камеру в дикой природе.

Жители Соломоновых островов издавна рассказывали легенды об огромных крысах, снующих по деревьям, и тоже утверждали, что они могут раскалывать кокосы. Существовали ли такие животные на самом деле или люди ошибочно принимали за неизвестных грызунов уже знакомые науке виды крыс, оставалось загадкой. Так продолжалось до 2017 года, пока группа ученых во время экспедиции не нашла единственный живой экземпляр и с помощью анализа ДНК подтвердила, что он принадлежал к совершенно новому виду.

Вид назвали гигантскими крысами Вангуну (Uromys vika). Эти грызуны могут весить до килограмма и вырастать до 45 сантиметров в длину – в три-четыре раза больше, чем обычные крысы.

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Но даже тогда крысу представили миру лишь в виде иллюстраций художника. А теперь удалось сделать первые в истории фотографии гигантской крысы Вангуну. Специально для этого вокруг одноименного острова были установлены фотоловушки. И действительно, крысы обнаружились на 95 фотографиях, на которых, как определила команда ученых, изображены четыре особи искомого вида.

Гигантская крыса Вангуну в представлении художника Фото: Velizar Simeonovski

К сожалению, это, возможно, единственные фотографии гигантской крысы Вангуну, которые когда-либо будут сделаны. Несмотря на то, что вид был обнаружен всего несколько лет назад, из-за своей редкости он быстро попал в список находящихся под угрозой исчезновения, а среда обитания этих крыс в окрестностях деревни Заира находится под угрозой уничтожения.

«На изображениях видно, что гигантская крыса Вангуну живет в девственных лесах Заиры, и эти земли (особенно территория племени Докосо) представляют собой последнюю оставшуюся среду обитания этого вида. Согласие на вырубку в Заире уже было дано, и если она будет продолжена, это, несомненно, приведет к исчезновению гигантской крысы Вангуну», – заявил ведущий автор исследования Тайрон Лавери.

Команда надеется, что новые фотографии этого вида помогут привлечь внимание к его усилиям по сохранению.