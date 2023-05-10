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№ 5

Март/2023

Russian Traveler 01/2023
3 автомаршрута по России на лето
3 автомаршрута по России на лето

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На Таймыре спасли детеныша овцебыка. Он прижимался к мёртвой матери

Фото: dration / Flickr

Ослабшего малыша хотят переправить в зоопарк в Красноярском крае, где умеют выхаживать этих животных.

На Таймыре (Красноярский край) сотрудники алмазодобывающей компании спасли детеныша овцебыка — его обнаружили, когда перегоняли технику из зимника. В тот момент теленок прижимался к телу погибшей матери.

Фото: Telegram-канал «Норильск фото/видео/события»

Спасители временно приютили детеныша у себя: они стали кормить его сухим молоком. В настоящее время специалисты оформляют документы, чтобы перевезти малыша в красноярский «Роев ручей», один из крупнейших зоопарков России. Его зоологи имеют опыт выхаживания овцебыков.

Ранее сообщалось о новом исследовании на овцебыках, которое дало неожиданные результаты. Как оказалось, в тот момент, когда животные бодаются, у них повреждается мозг. Получается, что удары по голове не проходят без последствий даже у тех животных, которые, казалось бы, созданы природой в том числе и для того, чтобы биться лбами друг с другом.

Овцебык – современный представитель «мамонтовой» фауны. Ближайшие современные родственники мускусных быков — такины, обитающие в горных лесах Китая, Бутана. Происхождение названия «овцебык» связано с тем, что животных в разное время относили то к родственникам быков, то к родственникам коз.

К началу ХХ столетия численность овцебыков катастрофически сократилась, они оставались лишь на севере Америки и в Гренландии. В настоящее время, благодаря запрету охоты, созданию заповедников и искусственному расселению, численность животных увеличивается. Но вид по-прежнему включен в Международную Красную Книгу.

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