На видео впервые сняли рыбу, обитающую на глубине более 8300 метров

Ученые сняли на видео рыбу, плавающую на глубине 8 336 метров ниже уровня моря недалеко от Японии, что сделало ее самой глубоководной рыбой, когда-либо пойманной на камеру.

Ученые сбросили автономную посадочную камеру в желоб Идзу-Огасавара недалеко от Японии и засняли рыбу, которая, по их оценкам, находится на максимальной глубине, на которой может выжить любая рыба, или «очень близко к ней». Ранее самая глубокая зарегистрированная рыба – марианская улитка – была замечена на глубине 8 178 метров в Марианской впадине.

«Если этот рекорд и будет побит, то лишь с незначительными приращениями, потенциально всего на несколько метров», – Алан Джеймисон, ученый-глубоководник из Университета Западной Австралии.

Ученые подозревают, что рыба относится к роду Pseudoliparis, лучеперых рыб из семейства липарового отряда скорпенообразных, но им не удалось поймать экземпляр, чтобы точно его идентифицировать. Вместо этого исследователи поймали несколько рыб немного выше в воде на глубине 8022 метра, которые были идентифицированы как Pseudoliparis belyaevi, и установили рекорд самой глубокой рыбы, из когда-либо пойманных.

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«Я расстраиваюсь, когда люди говорят мне, что мы ничего не знаем о морских глубинах. Мы знаем. Все меняется очень быстро», – заключил Джеймисон.