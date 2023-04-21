На юге Сибири ударили 20-градусные морозы

Не обошлось и без рекордов.

Пока в Европейской части России средняя температура держится на отметках чуть выше среднего для середины весны, в Сибири продолжается настоящая зима.

Кульминацией аномально холодного месяца стали 20-градусные морозы. Ночью 19 апреля в Новокузнецке (Кемеровская область) температура понизилась до −22 °C. Такие же экстремальные холода зафиксированы в Новосибирской области, Красноярском крае и Республике Горный Алтай, сообщает Гисметео.

В Новокузнецке минимум дня для 18 апреля (−11,6 °C в 2008 году) был перекрыт более чем на 10 градусов.

Реклама

Аномально холодную погоду поддерживает обширный антициклон на юге Сибири. Холодный воздух задержится в этом регионе еще несколько дней.

Сейчас температура воздуха ниже климатической нормы на 6-8, местами на 10 градусов, и метеорологи отмечают, что мы вполне можем ожидать очередных рекордов.