Мексиканский кактус начал захватывать степь на Урале

Мексиканский кактус, или опунция (Opuntia) разрастается очень быстро и в отсутствии естественных врагов может захватить огромные территории, вытесняя местную флору и фауну.
В казахстанской степи в районе города Уральска обнаружили опунцию – мексиканский кактус, который славится стремительным ростом и способностью уничтожать кормовую базу на пастбищах.
Первым забил тревогу местный краевед и биолог Владимир Абдуллов – он обнаружил заросли опунции на Меловых горках вблизи Уральской турбазы. Он поделился своими опасениями с изданием Уральская Неделя.
Для фермеров и скотоводов это плохие новости – это суккулентное растение может размножаться бесконтрольно и уменьшать площадь пастбища для скота, а питаться опунцией животные не смогут из-за острых колючек.
Опунция уже стала серьёзной проблемой для Северной и Южной Америки, а в Австралии захватила почти всё восточное побережье. Сначала на острове к появлению кактуса отнеслись положительно – его сажали из-за приятного аромата и вкусных плодов (например, из них изготавливали пастилу).
Опасаться опунции стали позже, когда уже не смогли контролировать её распространение. Специалистам пришлось справляться с ситуацией радикально: завезти в регион бабочек из семейства огнёвок, которым удалось прервать распространение кактуса.
В наших широтах мексиканский кактус – растение чужеродное. По мнению Абдуллова, в степь опунцию могли завезти намеренно – зачем, непонятно, потому что последствия подобного вмешательства в природу могут быть ужасающими. К сожалению, это растение очень хорошо переносит зиму, а значит, уже весной может захватить большие пространства — тем более, что естественных врагов в этом ареале у них нет. Поэтому биологи предупреждают, что само появление кактуса требует незамедлительного внимания.
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