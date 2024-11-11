Мексиканский кактус начал захватывать степь на Урале

Опунция уже стала серьёзной проблемой для Северной и Южной Америки, а в Австралии захватила почти всё восточное побережье. Сначала на острове к появлению кактуса отнеслись положительно – его сажали из-за приятного аромата и вкусных плодов (например, из них изготавливали пастилу).

Опасаться опунции стали позже, когда уже не смогли контролировать её распространение. Специалистам пришлось справляться с ситуацией радикально: завезти в регион бабочек из семейства огнёвок, которым удалось прервать распространение кактуса.