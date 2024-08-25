«Я бы поставил на это жизнь»: на защиту барсуков встал гитарист группы Queen

Британских барсуков винят в распространении туберкулеза среди крупного рогатого скота. Исследования показали, что отстрел этих млекопитающих в некоторых районах Англии привел к значительному сокращению заболеваемости.

Гитарист Queen и борец за права животных сэр Брайан Мэй усердно борется с мнением, что барсуки играют роль в распространении страшного заболевания.

В новом документальном фильме BBC «Брайан Мэй: Барсуки, Фермеры и я», легенда рока настаивает, что проблема не в барсуках, а в биобезопасности на фермах. В преддверии выхода документального кино, музыкант поговорил с британскими таблоидами, чтобы ещё раз подчеркнуть нецелесообразность отстрела барсуков, за судьбы которых он радеет вот уже больше десятка лет. Как считает музыкант, они не передают заболевание.

«Я знаю это наверняка. Я бы поставил на это свою жизнь сейчас», - сказал сэр Брайан.

Демонстрация против отстрела барсуков 1 июня 2013 г. Фото: Delaina Haslam / Flickr

В национальном союзе фермеров такой взгляд не поддерживают. Многие считают, что только отстрел барсуков в очагах заболевания поможет защитить рогатый скот Англии, где в 2023–2024 годах было зафиксировано более 21 000 смертей голов скота от этого инфекционного недуга.

Реклама

Некоторые исследования, которые цитирует Farmers Weekly, показали снижение заболеваемости туберкулезом среди скота на 56%, в районах где в течение четырех и более лет проводился отстрел барсуков. А в марте в Англии был зафиксирован самый низкий уровень заболеваемости туберкулезом среди скота за последние 17 лет.

Однако сэр Брайан настаивает, что эти исследования не могут быть объективными, потому что отстрел барсуков одновременно совпал с улучшением биологической безопасностью на фермах. По мнению музыканта, этих небольших животных из семейства куньих не следует не только убивать, но даже вакцинировать, потому что они здесь просто ни при чем. Правительство страны сейчас ищет новые, более гуманные методы борьбы с туберкулезом, включая вакцинацию скота, подчеркивая желание прекратить жестокую практику убийства барсуков.

Верный и хозяйственный: 5 интересных фактов про барсука читать

В тоже время в Америке планируют отстрел почти полумиллиона особей пёстрых неясытей и их гибридов в течение последующих 30 лет из-за того, что их широкое и активное распространение стало угрожать биологическому разнообразию других «исчезающих» видов местных сов.