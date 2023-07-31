Нацпарк «Земля леопарда» стал мировым рекордсменом по числу амурских тигров

На этой охраняемой природной территории обитает 58 редких полосатых хищников – и это не считая котят.

Нацпарк «Земля леопарда» вместе с прилегающими территориями юго-запада Приморского края стал мировым рекордсменом по числу диких амурских тигров — об этом Russian Traveler сообщили в Минприроды России. По данным «переписи», проведенной российскими учеными, в данной локации отмечена самая высокая численность этого редкого подвида среди всех охраняемых природных территорий планеты: там обитает 58 взрослых особей.

По данным предыдущего учетного периода было задокументировано присутствие здесь 48 взрослых амурских тигров. Новая информация была получена путем анализа данных самой большой в России сети фотомониторинга — более 500 камер.

Большая часть амурских тигров – без малого 95% популяции – живёт именно на Дальнем Востоке. Правда, так было не всегда: в середине прошлого века их в нашей стране оставалось всего несколько десятков. Да и сейчас подвидам тигра по всему миру угрожают браконьерство, вырубка лесов и другие беды, вызванные человеком.

Исследования уже более десяти лет ведутся в нацпарке «Земля леопарда», его охранной зоне и в заповеднике «Кедровая падь». Здесь находится самая крупная группировка амурского тигра, а также ядро единственной в мире дикой популяции дальневосточных леопардов, насчитывающей 125 особей.

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«Большая часть новых взрослых особей в популяции — молодые тигры из известных ранее выводков. Таких «новичков» — девять из общего числа учтенных животных. Мы также отмечаем выравнивание соотношения полов. Например, еще несколько лет назад количество самок было в два раза выше, а в данный учетный период мы зарегистрировали 31 самку и 26 самцов. Пол еще одной взрослой особи установить не удалось. Также были получены данные о трех выводках, насчитывающих 11 котят. Два выводка из трех — рекордных размеров: пять и четыре тигренка», — отметила Дина Матюхина, старший научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда».

В сентябре прошлого года во Владивостоке прошёл второй «тигриный форум», посвященный совместным усилиям разных государств по сохранению полосатых хищников. Там обсудили возможности по расширению популяции, проблемы сокращения количества различных подвидов тигров в разных странах, а также успехи: за последние 12 лет мировая популяция тигров выросла на 40%!

В России, например, расширили охраняемые территории, увеличили кормовую базу, ужесточили наказание за браконьерство – и тигры в долгу не остались: их численность на Дальнем Востоке увеличилась практически вдвое.