Над Италией вспыхнуло странное красное кольцо. Что это было?

Фотографу удалось запечатлеть редкое явление.

Итальянскому фотографу Вальтеру Бинотто удалось запечатлеть редкое атмосферное явление, которое представляло собой светящийся красный ореол в небе над коммуной Поссаньо на севере Италии 27 марта.

Однако на самом деле загадочное кольцо было расположено не только над Поссаньо. Данные спутников показали, что оно простиралось на 360 километров над центральной Италией и частью Адриатического моря. Лишь из-за искусственной перспективы кольцо выглядело так, будто оно висело над городом.

Эксперты объясняют, что это явление известно как «эльфы» (ELVES, Emission of Light and Very Low Frequency perturbations due to Electromagnetic Pulse Sources – «излучение света и очень низкочастотные возмущения из-за импульса от электромагнитного источника»). Это редкая форма спрайта, представляющая собой крупномасштабный электрический разряд, возникающий высоко над грозовым облаком.

«Эльфы» над Италией возникли всего на миллисекунды, и Бинотто потребовалось использовать специальную технику и оборудование, чтобы запечатлеть это захватывающее явление.

«С обычными камерами их трудно фотографировать. Свет, который они излучают, очень слабый и находится в инфракрасном диапазоне, который сенсоры не видят. Я использую камеру без обычного ИК-фильтра, поэтому она также хорошо видит инфракрасный диапазон», – Вальтер Бинотто.

Существуют множество различных типов спрайтов, из которых «эльфы» являются самыми большими и редкими. Чтобы увидеть их, вы должны быть очень далеко от грозы, из-за которой они возникли.

Кольцо охватило значительную часть территории Италии и Адриатического моря Фото: Valter Binotto

Из-за своего недолговечного характера «эльфы» обычно видны только спутникам, вращающимся вокруг Земли. Они были обнаружены только в 1990 году благодаря камерам на борту космических аппаратов NASA.