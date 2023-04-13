Найденные биологами светящиеся морские черви выглядят как духи из японских легенд

Особенно любопытным оказался тот факт, что они обладают способностью к биолюминесценции.

Исследователи открыли в Японии новые виды морских существ из рода Polycirrus многощетинковых червей. До сих пор науке были известны только четыре вида червей рода Polycirrus, обладающих способностью к биолюминесценции. Кроме того, в самой Японии описано всего два вида Polycirrus. Вот почему новое открытие, сделанное экспертом по морским червям Наото Джими, так взбудоражило биологов – оно добавляет три новых вида к этому роду.

Два вида были названы в честь сверхъестественных существ из японского фольклора – ёкаев, связанных с различными светящимися объектами (потому что черви умеют светиться в морских глубинах). Название третьего вида отдает дань уважения бывшему директору морского аквариума Нотодзима Синичи Икегути, поскольку этот червь был найден в водах вблизи аквариума.

Polycirrus onibi, обнаруженный в Нотодзиме и Сугасиме, назван в честь ёкаев ониби. Ониби в японском фольклоре – это духи мертвых, которые появляются в виде блуждающих огоньков из синего пламени и, как правило, любят обитать во влажной местности.

Polycirrus aoandon, найденный в Сугасиме, назван в честь ёкая Ао-андона, жуткого призрака с синей кожей, длинными волосами, рогами и острыми зубами. В легендах призрак одет в белое кимоно и передвигается с синим фонарем. Ао-андона призывают те, кто провел ночь, рассказывая сверхъестественные истории.

Иллюстрация духа Ониби Фото: Sekien Toriyama

«Смутная фиолетово-синяя биолюминесценция, излучаемая видами Polycirrus, поразительно похожа на описания этих существ, встречающиеся в фольклоре», – Наото Джими.

Свет, которым биолюминесцируют морские черви, имеет короткую длину волны, поэтому он поглощается водой медленнее, чем другие цвета, и распространяется дальше под водой. Вот почему этот вид биолюминесценции обычно ассоциируется с обитателями глубин. Цвет свечения этих червей необычен, учитывая их прибрежную среду обитания.

Червей исследовали прямо в океане, хотя некоторые экземпляры доставили в лабораторию для дальнейшего изучения. Японская корпорация подводной видеосъёмки помогла запечатлеть животных в морских глубинах на камеру. Исследователи обнаружили, что пузыри из акваланга могут провоцировать червя устроить гипнотическое световое шоу. Они получили аналогичные результаты и в лаборатории, подталкивая щупальца червей пинцетом.

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Схема мерцания этих червей была почти одинаковой у всех трех видов. При стимуляции щупальца мигали от 0,3 до 1,1 секунды, при этом каждая вспышка длилась около 0,15 секунды. Ученые также заметили, что нарушение одной области щупалец не вызывает вспышки в соседних щупальцах, и мигание не синхронизируется.

Интенсивность света уменьшилась примерно через 30 секунд стимуляции. Но после того, как червям дали несколько минут передышки от «научной щекотки», их биолюминесцентная реакция смогла перезарядиться и вернулась к полной яркости.

«Тот факт, что все три новых вида умеют биолюминесцировать, позволил нам связать таксономические и экологические данные и провести исследования, которые другие могут легко применить к изучению люминесцентных организмов», – Наото Джими.

Мерцание может быть своего рода системой предупреждения, отпугивающей хищников, – своеобразная мигающая сигнализация, которая отпугивает воров от наших машин или квартир. Эти черви проводят много времени, зарывшись в грязь, расщелины скал или закоулки губок, поэтому исследователи считают, что их биолюминесценция используется в основном в «чрезвычайных ситуациях», когда тело червя оказывается беззащитным.

Polycirrus ikeguchii Фото: Nagoya University

«Биолюминесценция – это сокровищница интересной и необычной химии. Мы намерены использовать наши результаты, чтобы углубить наше понимание молекулярной природы этого явления и применить эти знания для разработки новых технологий в области наук о жизни», – заключает Джими.