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Декабрь/2022

Russian Traveler 04/2022
Февральский фототурнир: Начался третий этап

№ 4

Декабрь/2022

Russian Traveler 04/2022
Февральский фототурнир: Начался третий этап
Февральский фототурнир: Начался третий этап

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Найдите снежного барса на этом фото

Фото: Max Waugh

Хищника практически невозможно заметить на фоне гор.

Американский фотограф Макс Во сделал впечатляющие снимки хищника, который замер на скалистом склоне каньона в Алтайских горах на западе Монголии.

Снежного барса почти невозможно заметить – пятнисто-серая окраска помогает ему слиться с горным ландшафтом и подкрадываться к жертвам совсем близко. Такая маскировка делает его идеальным охотником – добычей чаще всего становятся горные козлы, реже – кабарга. При нехватке крупной добычи барсы могут поживиться сусликами, сурками и птицами. Нападают они обычно из засады, в идеале сверху, чтобы можно было обрушиться на спину жертвы, как снег на голову.

Если вы оставили попытки найти снежного барса на фото, то загляните сюда.

Снежные барсы, или ирбисы (Panthera uncia) обитают в горах Центральной Азии. Их популяция крайне мала и по различным оценкам составляет от четырех до семи тысяч особей.

С 2013 года 12 странами, где обитает снежный барс, принята «Глобальная программа по сохранению снежного барса и его экосистем», предусматривающая специальные меры по его сохранению. Для того, чтобы стабилизировать и увеличить численность ирбисов в России, в Красноярском крае сейчас создаётся центр реинтродукции снежного барса. 

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