Как выглядит Земля, окутанная выбросами невидимого углекислого газа: визуализация от NASA

Космическое агентство выпустило три ролика на эту тему.

Мы знаем, что человечество вносит досадную лепту в увеличение углекислого газа в атмосфере – выбросы растут крайне быстро. Это ограничивает отдачу тепла в космос и способствует глобальному потеплению.

Одна из проблем – эти процессы происходят незаметно, а выбросы парниковых газов и вовсе невидимы, поэтому многие не осознают серьёзности положения. В NASA решили это исправить – и показали количество углекислого газа, укрывающего планету пеленой, в новых роликах.

Несколько видео демонстрируют, где именно выбрасывается большая часть парникового газа и как ситуация меняется в течение года.

Всего было выпущено три видеоролика – все показывают выбросы диоксида углерода в разных частях мира. Данные о выбросах опираются на 2021 год. Оранжевый цвет используется для обозначения ископаемого топлива, красный – для пожаров и прочего сжигания биомассы, зеленый – для наземных экосистем, ну и синий – для океана.

Синие точки показывают, где углерод в основном поглощается океанскими водами, а зеленые точки – производители на суше.

В приведенном выше видео есть несколько конкретных областей, на которые следует обратить внимание: над Северной Америкой и Южной Америкой есть горячая точка загрязнения в северо-восточном регионе США и зеленая пульсация тропических лесов Амазонки, поскольку деревья поглощают углерод в светлое время суток.

В то же время оранжевый цвет доминирует в атмосфере, и выбросы ископаемого топлива, которые он представляет, распространяются, охватывая всю планету по мере того, как проходит месяц за месяцем. Это последствия сжигания угля, газа и нефти.

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Во втором ролике выше, посвященном Европе, Ближнему Востоку и Африке, можно увидеть более высокие концентрации выбросов ископаемого топлива, исходящих из европейских стран и Саудовской Аравии. Есть также менее заметное облако красных выбросов сельскохозяйственных пожаров из Центральной Африки.

В следующем видео из Азии и Австралии выделяется Пекин со своим крайне значительным уровнем загрязнения. Это контрастирует с относительным отсутствием выбросом ископаемого топлива в Австралии – стране с относительно низкой плотностью населения.

Хотя углекислый газ составляет всего 0,04 процента газов в атмосфере Земли, он оказывает значительное влияние с точки зрения рассеяния теплового излучения. Учёные отмечают, что ситуация серьёзнее, чем в течение последних миллионов лет.

Что все это значит для жителей Земли? Волны тепла, засухи, наводнения и штормы станут все более обычными явлениями и будут случаться чаще, климатические зоны распределятся по-другому, на дикую природу будет оказываться повышенное негативное воздействие, а риск патогенных заболеваний возрастёт.