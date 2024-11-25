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Настоящие сокровища! В Китае нашли невероятные залежи золота

Фото: Thomas Hawk / Flickr

Запас золотоносной руды в месторождении может оцениваться более чем в 1000 тонн.

В китайской провинции Хунань обнаружили более 40 золотых жил на глубине 2 километров в районе месторождения Вангу уезда Пинцзян, следует из сообщения государственного агентства Синьхуа. 

Геологическое бюро провинции Хунань сообщило, что приблизительные запасы руды в этом диапазоне золотоносного месторождения оцениваются более чем в 300 тонн. А запасы на глубине в 3 километра могут достигать более 1000 тонн – стоимость залежей в таком случае может исчисляться 600 миллиардами юаней (около 8,3 триллиона рублей)

Эксперты отметили, многие пробуренные керны горных пород уже показали «видимое золото», но одна тонна руды в диапазоне до 2000 метров содержала не более 138 граммов золота. 

По словам геологов, обнаружение массивных залежей стало возможно в том числе благодаря геологическому 3D-моделированию.

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