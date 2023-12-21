Не буди спящую собаку: леопард провалил охоту на «расписных волков»

Хищник решил воспользоваться тем, что дикие гиеновидные собаки спали, но просчитался.

Свидетелем занимательной сцены из мира дикой природы стал 34-летний фотограф Джон Фабиано, который отправился на сафари в нацпарк Крюгера (ЮАР).

Всего в нескольких минутах езды от лагеря гида проинформировали о том, что впереди видели дикую собаку. Прибыв на место около 7:30 утра, туристы обнаружили спящую стаю диких гиеновидных собак. Джон воспользовался моментом, чтобы сфотографировать животных, но вскоре произошло нечто более интересное.

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Из-за кустов неподалеку к дремлющим псовым начал подкрадываться леопард. Пятнистый двигался максимально бесшумно и шел против ветра, чтобы собаки не почуяли его. В итоге леопарду удалось приблизиться к одной из собак на расстояние нескольких метров – практически одного прыжка.

Правда, в итоге хищнику не повезло: одна из собак проснулась и сразу забила тревогу, оповещая сородичей об опасности. После этого собаки бросились в погоню за леопардом, который был вынужден спасаться бегством. Противостояние закончилось так же быстро, как и началось: собаки с триумфом вернулись на место отдыха.

Гиеновидные собаки не имеют ничего общего с гиенами, несмотря на схожее название и место обитания. Это совершенно разные типы хищников. Гиеновидные собаки (их также называют расписными волками, Lycaon pictus) относятся к семейству псовые, вторые – к гиеновым. Они отличаются и анатомическим строением, и охотничьими способностями, но похожи в одном – оба вида хищников живут группами в очень тесной социальной сплоченности. Гиеновидные собаки всегда охотятся стаей, прекрасно коммуницируя друг с другом и придерживаясь единой тактики. Это быстрые, умные и компанейские животные.